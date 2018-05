Wurzeln Zwei Hohenloher im Dienst der Spatzen

Ilshofen/Ulm / Viktor Taschner/Ralf Mangold

Wenn am Montagabend das Finale beendet ist, werden mindestens zwei Hohenloher den Pokal in die Höhe stemmen. Denn auch beim SSV Ulm setzt man auf die Dienste von zwei Akteuren aus der hiesigen Region.

„Wenn ich es mir vor der Saison mit Absicht gewünscht hätte, es wäre nicht eingetreten. Aber jetzt ist es wahr und es ist perfekt“, sagt Luigi Campagna. Der 28-Jährige schnürt die Fußballschuhe für die Ulmer. Aber er hat auch ein besonderes Verhältnis zum TSV Ilshofen, schließlich ist er in Ilshofen aufgewachsen und hat in der Jugend für den TSV gespielt. Seine Familie betreibt in Ilshofen die Pizzeria „La Sila“. „Immer wenn ich frei habe, komme ich nach Ilshofen. Das ist zwei- oder dreimal pro Woche der Fall. Ich helfe auch gerne meiner Familie in der Pizzeria aus“, erzählt Campagna. Am Finaltag wird die Gaststätte aber geschlossen sein, weil Campagnas Familie natürlich vor Ort im Stadion die Daumen drücken wird.

Wechsel in der Winterpause

Dass Campagna im Finale gegen seinen Heimatverein spielen kann, machte erst sein Wechsel in der Winterpause möglich. Im Januar heuerte er beim SSV Ulm an, zuvor spielte er in der Regionalliga Nordost bei Germania Halberstadt. „Ich wollte wieder im Südwesten Deutschlands Fußball spielen, deswegen habe ich das Angebot des SSV Ulm angenommen. So kann ich öfter bei meiner Familie sein“, sagt der Mittelfeldspieler. In den vergangenen Jahren hatte es Campagna viel weiter, um in Ilshofen vorbeizuschauen. Nachdem er eine Zeit lang auch mal vereinslos war, ging es 2012 in die französische Regionalliga zu Qlympique Saumur, danach folgten drei italienische Regionalligisten in zwei Jahren. 2015 zog es Campagna zurück nach Deutschland zum TUS Erndtebrück (Regionalliga West), danach zur TSG Neustrelitz (Regionalliga Nordost) und Halberstadt. In Ulm sei er nun „bei einem schlafenden Riesen gelandet, den man wieder aufwecken muss.“ Sein Club und die Fans nehmen das Finale sehr ernst, schließlich geht es um den Einzug in den DFB-Pokal – ein Wettbewerb, an dem Campagna schon zweimal teilgenommen hat.

Sein Mitspieler Felix Nierichlo feierte am Montag mit seiner Freundin seinen 25. Geburtstag. „Ich wohne nur zwei Kilometer vom Sportgelände entfernt und fahre im Sommer immer mit dem Fahrrad zum Training“, freut sich Nierichlo, dass es mit der Vertragsverlängerung um weitere zwei Jahre geklappt hat.

Sport und Studium

Der Michelfelder hat vor einem Jahr seinen Bachelor-Studiengang in BWL abgeschlossen und ist nun auch mit seinem zusätzlichen Fernstudium „Marketing“ fertig. Nun sucht er einen Job. Dabei hofft er auf die Hilfe von Sponsoren, denn Arbeit und Sport unter einen Hut zu bringen, ist nicht so einfach. Außer montags wird jeden Abend trainiert, dazu kommen ab der neuen Runde noch zwei Vormittagseinheiten. „Bei uns gibt es einige Studenten, ein paar arbeiten. Der Rest spielt nur Fußball.“ Das komme für ihn aber nicht in Frage, er will auf jeden Fall ein zweites Standbein haben.

Sportlich lief es bisher gut für den 25-Jährigen, der in der A-Jugend zusammen mit dem Ilshofener Lukas Lienert beim VFR Aalen gekickt hat. „Wobei ich in der Rückrunde nicht mehr so viel Einsatzzeit hatte“, schränkt er ein und hofft nun, dass er gegen Ilshofen wieder im Startaufgebot ist. „Ich bin richtig heiß auf das Finale. Das wäre der Höhepunkt meiner bisherigen Laufbahn.“ Ein Vorteil könnte sein, dass Nierichlo vielseitig einsetzbar ist. Auf allen Außenpositionen und im zentralen Mittelfeld kam er bei seinen 86 Regionalligaeinsätzen für Ulm und Illertissen zum Einsatz.

Bei Ilshofen kennt er viele Spieler gut, bei Karel Nowak war Nierichlo sogar auf der Hochzeit. „Mit Maxi Gebert treffe ich mich öfters, wenn ich mal in der Gegend bin.“ Nierichlo will am Montag aber natürlich als Sieger vom Platz gehen. Und gleich am Dienstag geht es mit seinen Teamkameraden zum Feiern nach Mallorca – „hoffentlich mit dem Pokal im Gepäck.“