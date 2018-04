Crailsheim Zwei favorisierte Teams müssen Federn lassen

Crailsheim / Von den Vereinen

Kreisliga A2

Spfr. Leukershausen – TSV Crailsheim II 1:4 (0:1)

Tore: 0:1, 0:2 Sebastian Krüger (11., 49.), 0:3 Doudou Faye (81.), 1:3 Juri Kildau (89.), 1:4 Sebastian Krüger (90.)

Leukershausen bot seinen Zuschauern ein Fußballspiel zum Abgewöhnen. Der TSV Crailsheim II präsentierte sich von Beginn an sehr ballsicher und laufstark und schnürte die Heimelf in der eigenen Spielhälfte fest. Wenig Laufarbeit, nahezu nur Fehlpässe, kein Zweikampfverhalten auf Seiten der Heimelf. Bereits in der elften Minute setzte sich Sebastian Krüger auf links durch und markierte das 0:1. Schmeichelhaft für die Gastgeber blieb es so zur Halbzeit. Nach der Pause waren keine vier Minuten vergangen, als wiederum Krüger nach einem Standard zum 0:2 aus kurzer Entfernung einschoss. Erst jetzt entschloss sich Leukershausen, langsam die Lust am Spiel zu finden. Die Sportfreunde drängten auf den Anschlusstreffer. In dieser Phase nutzte Doudou Faye ein Missverständnis zweier Abwehrspieler und schoss zum 0:3 ein. Juri Kildau verkürzte auf 1:3. In der 90. Minute traf erneut Krüger zum 1:4.

Spvgg Satteldorf II – TSV Ilshofen II 0:4 (0:1)

Tore: 0:1 Andreas Richter (9.), 0:2 Stefan Freimüller (64.), 0:3 Patrick Lucic (84.), 0:4 Markus Hörger (90. +2.)

Bei sommerlichen Temperaturen sahen die Zuschauer am Kernmühlenweg ein unterhaltsames Spiel, welches von den Gästen gegen aufopferungsvoll kämpfende Satteldorfer kontrolliert wurde. Andreas Richter erzielte in der Anfangsphase die Führung für seine Farben, ehe Stefan Freimüller, Patrick Lucic und Markus Hörger in der zweiten Hälfte zum etwas zu hohen, aber verdienten Sieg trafen.

Spvgg Hengstfeld – SV Gründelhardt 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Dennis Hahn (10.), 1:1 Fabian Geier (50.)

Am Ende ein etwas glückliches Unentschieden für die Heimelf. Hengstfeld begann stark und bestimmte die Partie. In der zehnten Minute brachte Gründelhardt den Ball nicht weg, und Dennis Hahn staubte zum 1:0 ab. Auch danach machte die Spvgg das Spiel, verpasste es allerdings, das 2:0 nachzulegen. Nach 30 Minuten kamen die Gäste besser ins Spiel, konnten ihre Aktionen allerdings nicht abschließen oder liefen ins Abseits. Die zweite Hälfte sah dann eine wesentlich stärkere Gästemannschaft. Nach einem Stellungsfehler von Abwehr und Torhüter schob Fabian Geier zum Ausgleich ein. Gründelhardt gab jetzt eindeutig den Ton an. Die Einheimischen kamen kaum noch hinten raus. Die Devise lautete: Irgendwie den Gegner vom Tor fernhalten – was auch mit vollem Einsatz und dem nötigen Glück gelang.

KSG Ellrichshausen – TSV Vellberg

2:3 (1:0)

Tore: 0:1 Mario Gmach (35.), 1:1 Steffen Dittrich (74.), 1:2 Mario Gmach (80.), 2:2 Michael Dittrich (82.), 2:3 Mario Gmach (85.)

Kreisliga B3

SV Onolzheim – VfR Altenmünster II 3:1 (1:1)

Tore: 1:0 Marc Schürle (7.), 1:1 Moritz Grießhaber (45. +2), 2:1 Christian Pelger (66.), 3:1 Denis Schneiker (90. +1)

Die frühe Führung für den SVO fiel durch Marc Schürle, der durch einen weiten Ball gekonnt in Szene gesetzt wurde und im Eins-gegen-eins eiskalt war. Im Anschluss daran kam Onolzheim zu hochkarätigen Chancen, welche aber nicht genutzt wurden. Die Defensive des VfR war bei fast jeder Aktion einen Schritt zu spät und fiel hauptsächlich durch Kritik am Schiedsrichter auf. Allerdings rächte sich die mangelnde Onolzheimer Chancenverwertung kurz vor der Pause, als man einmal in der Abwehr pennte und Altenmünster schmeichelhaft ausglich – allerdings durch eine tolle Aktion des Torschützen Moritz Grießhaber. In der zweiten Halbzeit waren die Spielanteile ausgeglichen. Das 2:1 fiel durch einen direkt verwandelten Eckball von Christian Pelger. Danach passierte nicht mehr viel. Der VfR war bemüht und kam in der 85. Minute zur Riesenchance zum Ausgleich durch Konstantin Gross. Die Entscheidung gelang Denis Schneiker in der Nachspielzeit. Der Onolzheimer Sieg geht völlig in Ordnung, auch wenn es einfacher hätte laufen können.

Kreisliga B4

TSV Blaufelden – SGM Weikersheim/Schäftersheim II 2:2 (0:1)

Tore: 0:1 Jan Müller (42.), 1:1 Patrick Kober (62.), 2:1 Fabian Wernau (87.), 2:2 Alexander Albert (90.)