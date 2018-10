Fußball Zum starken Aufsteiger

Gaisbach / hel

Zu viele eigene Fehler haben die Satteldorfer zuletzt daheim gegen Pflugfelden (1:2) gemacht. Nun geht es gegen den SSV Gaisbach. „Ein guter Aufsteiger“, befindet Satteldorfs Coach Martin Weiß. „Letztes Jahr haben wir gegen das Team in der Vorbereitung gespielt. Der SSV lebt sicherlich noch etwas von der Aufstiegseuphorie.“

Die Gaisbacher treten morgen mit einem 1:1 auf ihrer Visitenkarte an, das sie vor Wochenfrist bei Germania Bietigheim, dem Tabellenzweiten, geholt haben. „Wir haben in der Woche gut trainiert und wissen, um was es geht. Unsere personelle Situation wird schwierig bleiben und dürfte sich so schnell nicht ändern“, ist dem Coach klar.

„Wir sind eine Mannschaft, die über das Spielerische kommt und dafür ist das Selbstvertrauen natürlich wichtig“, unterstreicht Martin Weiß vor dem Gang des Dreizehnten zum sechs Ränge besser postierten SSV Gaisbach. Vier Punkte trennen die beiden Teams aus Hohenlohe.

Info SSV Gaisbach – Spvgg Satteldorf, Samstag, 15.30 Uhr