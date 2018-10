Fußball Zu viele eigene Fehler

Satteldorf / Andreas Etzel

Den ersten guten Angriff der Landesliga-Partie hatten die Gäste bereits in der 5. Spielminute. Nach einem Ballverlust im Spielaufbau konterte Pflugfelden schnell Richtung Satteldorfer Tor. Torwart Janis Baumann konnte den Abschluss jedoch parieren und so Satteldorf im Spiel halten. Einige Minuten später das erste Lebenszeichen der Heimmannschaft. Ein Pass von Michael Eberlein fand Toni Weihbrecht, der aus 25 Metern sein Glück versuchte, aber das Tor weit verfehlte. Nach einem Fehlpass im Satteldorf Aufbauspiel kam in der 16. Spielminute Pflugfelden an den Ball und nutzte dies zur Führung durch Flamur Gervalla. Die Heim­elf versuchte, nach dem Rückstand wieder die Partie zu kontrollieren, brachte sich aber selbst durch einfache Ballverluste in Bedrängnis.

Gäste mit schnellen Kontern

Pflugfelden wartete weiter nur auf Fehler des Gegners, um dann mit seinen schnellen Angreifern zu kontern. So auch in der 30. Spielminute. Nach einer Ball­eroberung im Mittelfeld kam der Steilpass in die Spitze auf Caldas De Carvalho, der ganz alleine vor Baumann zum Abschluss kam, doch an diesem scheiterte. Allein dem starken Janis Baumann war es zu verdanken, dass die Spielvereinigung nicht noch höher zurücklag.

Kurz vor der Pause eine zweifelhafte Szene: Toni Weihbrecht schickte Michael Etzel ins Laufduell, der legte sich den Ball am Gegenspieler vorbei und wurde im Strafraum umgerannt. Doch kein Pfiff und Glück für die Gäste aus Pflugfelden, denn ein Strafstoß wäre möglich gewesen.

Mit der Einwechslung von Michael Beyer kam nach dem Seitenwechsel etwas mehr Schwung in das Satteldorfer Angriffsspiel. Dies zahlte sich in der 59. Spielminute aus. Einen Steilpass von Michael Eberlein, der nun im Zentrum spielte, fand Toni Weihbrecht, der vor dem Tor quer auf Tobias Becker spielte. Der erste richtig gute Angriff der Platzherren brachte prompt den Ausgleichstreffer.

Freude währt nicht lange

Die Freude der Satteldorfer Spieler währte jedoch nicht lange. Nur fünf Minuten später ging Pflugfelden erneut in Führung. Eine Flanke konnte von der Satteldorfer Hintermannschaft nicht geklärt werden und Rui Taigo Caldas de Carvalho schob ein zum 1:2.

Satteldorf drängte nun auf den erneuten Ausgleich, fand aber nie das richtige Mittel, um die Pflugfelder Abwehr zu überwinden. Im Gegenteil, dadurch öffneten sich noch mehr Räume für Pflugfelden. Deren Angriffe scheiterten aber weiterhin am guten Satteldorfer Schlussmann.

Aufgrund zu vieler eigener Fehler verliert Satteldorf am Ende zu Recht gegen Pflugfelden. Für die Spielvereinigung gilt es nun, an die kämpferische gute Leistung der zweiten Hälfte anzuknüpfen und zukünftig die eigenen Fehler zu reduzieren.