Fußball-Kreisliga B1 Zu Hause will es einfach nicht klappen

Gschwend / Markus Weiser

Die TSF Gschwend verlieren ihr Heimspiel gegen den Tabellenfünften TV Lindach mit 1:3.

Bei schönstem Fußballwetter sahen die wenigen Zuschauer gleich von Beginn an eine interessante Partie mit hohem Tempo. Lindach hatte die ersten 15 Minuten etwas mehr Spielanteile, ehe Gschwend in der 17. Minute durch Lange die erste Großchance im Spiel hatte. Sein Lupfer strich knapp über die Querlatte der Gäste. In der 20. Minute rettete Sackmann nach einer Nachlässigkeit der Gschwender Abwehr mit einer Glanzparade. Zwei Minuten später gingen die Gschwender nach einem Eckball in Führung. Der Lindacher Spielertrainer Schiman beförderte das Spielgerät zur 1:0-Führung der Gschwender über die eigene Torlinie. Gschwend bekam jetzt immer mehr Spielanteile und hatte durch Antz die nächste große Chance. Der Lindacher Torspieler konnte jedoch einen höheren Rückstand verhindern. In der 37. Minute erzielte der eingewechselte Lindacher Franik aus der Drehung heraus den 1:1-Ausgleichstreffer. Mit diesem Ergebnis gingen die Mannschaften in die Halbzeitpause.

Chancen auf beiden Seiten

Lindach startete gleich mit einer großen Chance in die zweite Spielhälfte. Drei Lindacher hatten die Möglichkeit, den Führungstreffer zu erzielen. Allerdings wurden sich die Spieler nicht einig, sodass Sackmann den Ball aufnehmen konnte. Das Spiel entwickelte sich zu einer spannenden Partie mit Chancen auf beiden Seiten. In der 67. Minute erzielte der Lindacher Gold nach einem Fehler im Spielaufbau der Gschwender Hintermannschaft den 2:1-Führungstreffer. Gschwend warf jetzt alles in die Waagschale und drängte Lindach tief in die eigene Spielhälfte. Lindach konnte sich jedoch immer wieder mit langen Bällen befreien und sorgte somit immer wieder für Gefahr vor dem Gschwender Tor. So wie in der 89. Minute, als der Lindacher Franik alleine auf Sackmann zulief und das vorentscheidende dritte Tor für Lindach erzielte. Antz hatte in der Schlussminute noch eine Einschussmöglichkeit für die Gschwender, die jedoch nichts einbrachte.

Fazit: Gschwend war über die gesamte Spieldauer bemüht, war allerdings vor dem Tor der Gäste viel zu harmlos – ein Problem, das die Gschwender die ganze Saison über nicht in den Griff bekommen konnten.