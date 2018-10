Crailsheim Zähler 4 bis 6 ergattert

Crailsheim / Günther Herz

Die B-Juniorinnen des TSV Crailsheim mussten zu Hause gewinnen, um nicht gleich zu Beginn der Bundesliga-Saison in den Abstiegsstrudel zu gelangen. So legte die Elf von Trainerin Anika Höß auch los. Ehe die Kleeblätter so richtig über die Mittellinie kamen, hatte Crailsheim schon zwei hochkarätige Torchancen. Marlen Schmelzle schoss aus zehn Metern über das Tor, Chantal Halici gar aus fünf Metern frei vor der Torspielerin über den Balken. Auch Sophie Gronbach beteiligte sich am Zielschießen. Deren Ball wurde von der überragenden Torhüterin jedoch gehalten.

Nach 14 Minuten setzte sich die sehr laufstarke Kim Feyl über halb rechts durch und schlenzte den Ball flach an der Torspielerin vorbei zum 1:0 ins lange Eck. Danach verpuffte die erste Angriffswelle der Crailsheimerinnen. Sie hatten zwar immer noch mehr Spielanteile, jedoch waren die Abschlüsse nun eher Mangelware. Auch Fürth hatte bis zur Halbzeit eigentlich keine zwingende Tor­szene.

Dies setzte sich in der zweiten Hälfte fort. Die Mittelfeldreihen neutralisierten sich und es gab weiterhin auf beiden Seiten wenige Torgelegenheiten. Die erste Chance hatte Chantal Halici, die sich über halb links gut durchsetzte und an der herauslaufenden Torspielerin von Fürth scheiterte. Crailsheim stand in der Defensive sehr hoch, die Fürther erkannten dies und spielten immer wieder Bälle in die Tiefe. Meist war die sehr wache Carlotta Stark im TSV-Tor auf dem Posten und klärte souverän, oder die Grün-­Weißen standen im Abseits. Dennoch hatten die Crailsheimerinnen auch etwas Glück, dass Fürth in dieser Phase nicht den Anschlusstreffer machte.

Einwechslung lohnt sich

Mit Maren Geschwill kam auf der linken Seite wieder mehr Tempo ins Spiel. Ihre Laufduelle gestaltete sie durchweg positiv und war oft mit Ball schneller als ihre Gegnerin. So auch in der 64. Minute. Sie setzte sich über halb links gegen zwei Gegenspielerinnen geschickt durch, drang mit Vehemenz in den gegnerischen Strafraum ein und stürmte unaufhaltsam auf das Tor zu. Ihr Abschluss war auch für die herausstürmende Torspielerin nicht zu halten und so stand es mitten in der Drangphase des Gegners 2:0 für den Gastgeber.

Trotz dieser Führung gaben die Fränkinnen nicht auf und kamen öfters vor das Tor, als es der Crailsheimer Torspielerin lieb war. Jetzt war es ein offenes Spiel mit Torszenen auf beiden Seiten. Den Sack endgültig zu machen können hätte Marlen Schmelzle in der 67. Minute. Allein vor der groß gewachsenen Torhüterin konnte sie sich nicht durchsetzen. Die Fürtherinnen drängten weiter, aber sie verstanden es nicht, mit klaren Spielzügen die Verteidigung der Horaffen in große Verlegenheit zu bringen. Mit Glück und Geschick brachten die Crailsheimerinnen den Vorsprung gut über die Zeit.

Noch nie in den drei Jahren, in denen die B-Juniorinnen des TSV Crailsheim in der Bundesliga spielen, hatten sie in dieser Phase schon zwei Siege eingefahren. Dennoch sollte man sich auch diese Saison ausschließlich auf den Kampf um Platz 8, der den Nichtabstieg bedeuten würde, konzentrieren. Ein Punkt im nächsten Auswärtsspiel in Sindelfingen (Samstag, 20. Oktober, 13 Uhr) wäre der nächste Schritt hierzu.