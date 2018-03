Spiel des Tages Wolf öffnet den Weg zum Sieg

Obersontheim / Willi Hermann

Enttäuscht aber voller Anerkennung für den Gegner aus Langenburg war Obersontheims Spielertrainer Marc Schwerin nach dem Abpfiff. „Es war fast klar, dass eine Standardsituation die Entscheidung bringt. Bei dieser Kälte und dem böigen Wind war es für beide Mannschaften heute nicht einfach. Wenn wir den Strafstoß in der ersten Hälfte verwandelt hätten, wäre das Spiel vielleicht anders gelaufen.“

Insgesamt boten beide Teams nach der langen Pause eine durchaus ansehnliche Kreisliga-B-Partie, auch wenn es gut zehn Minuten dauerte, bis man sich auf die äußeren Bedingungen eingestellt hatte. Die Gastgeber fanden zuerst besser ins Spiel. Nach einem Freistoß bekam Yavuz Tuncel nicht genügend Dampf in seinen Kopfball, sodass das Leder am langen Eck vorbeitrudelte. Bei zwei weiten Bällen zeigte der aufmerksame Langenburger Torhüter Matthias Fritsch seine Klasse. Er konnte jeweils außerhalb seines Strafraums mit einer Fußabwehr vor den Obersontheimer Angreifern klären. Nach knapp einer Viertelstunde zeigte sich Langenburg erstmals gefährlich vor dem Tor der Gastgeber. Ein Schuss von Marvin Blind wurde gerade noch geblockt, und der Nachschuss von Jens Blickle aus spitzem Winkel strich knapp am langen Eck vorbei.

Mit dem nächsten Angriff bekam die Heimelf die große Möglichkeit zur Führung. Jannik Spitzensperger drang in den Langenburger Strafraum ein und der Schiedsrichter entschied nach einem leichten Zupfer von Hans-Peter Bolz am Trikot des Obersontheimer Stürmers zur Empörung der Gäste auf Strafstoß. Diesen schoss Edgar Wagner mit wenig Wucht am Tor vorbei. Kurz darauf strich ein Schuss von Jannik Spitzenberger noch knapp über das Langenburger Tor. Danach verloren die Gastgeber etwas den Faden und Langenburg konnte sie bis zur Pause weitgehend vom eigenen Gehäuse weghalten. Die Gäste hatten durch einen Schuss von Jens Blickle und einen Freistoß von Semih Dalyanci noch zwei ordentliche Möglichkeiten.

Unnötiges Foul am Strafraum

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich zunächst die Gastgeber wieder wacher. Nach einer schönen flachen Hereingabe konnte Langenburgs Franz Bühler gerade noch vor dem einschussbereiten Torjäger Niklas Häusinger, der ansonsten blass blieb, zur Ecke klären. Mit zunehmender Spieldauer übernahmen dann mehr und mehr die Gäste die Initiative, ohne dass zunächst ernsthafte Torgefahr aufkam. Eine gute Viertelstunde vor Schluss konnte Langenburg die Partie für sich entscheiden. Nach einem unnötigen Foul an Jens Blickle kurz vor der Strafraumkante setzte Philipp Wolf den Freistoß unhaltbar direkt neben dem rechten Pfosten ins Netz. Gegen die danach etwas unsortiert wirkenden Gastgeber war ein abgefälschter Schuss von Spielertrainer Semih Dalyanci drei Zeigerumdrehungen später die endgültige Entscheidung. In der restlichen Spielzeit konnte Obersontheim den Gästeerfolg nicht mehr gefährden.

Langenburgs Abteilungsleiter Jürgen Eisenmann war nach der Partie absolut zufrieden. „Es war für uns heute ganz wichtig, dass hier gespielt werden konnte und dass wir gewonnen haben. Wir haben sowieso schon wieder zwei Spiele weniger als die Konkurrenz. Wenn wir diese dann abends auf unserem doch relativ kleinen Ausweichplatz nachholen müssen, tun wir uns oft schwer, wie die letzte Saison bewiesen hat.“