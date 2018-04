Fußball Wiesenbach verkürzt den Abstand

Wiesenbach / Willi Hermann

TSV Althausen/Neunkirchen – SC Wiesenbach 1:5 (1:2)

Tore: 0:1 Danut Esanu (26.), 1:1 Lennart Meinikheim (31.), 1:2 Benjamin Apetrei (41.), 1:3 Jonas Jirsch­mann (47.), 1:4 Danut Esanu (57.), 1:5 Benjamin Apetrei (72.)

Obwohl schon abgestiegen, machten es die Gastgeber Wiesenbach nicht leicht. Noch vor der Führung durch Danut Esanu musste Torhüter Matthias Bähr seine Elf mit einer Parade vor dem Rückstand bewahren. Die erste Führung währte dann auch nicht lange. Lennart Meinikheim sorgte für den Ausgleich, aber noch vor der Pause brachte Benjamin Apetrei die Gäste erneut in Front. Als Jonas Hirschmann kurz nach Wiederbeginn auf 1:3 stellte, war die Partie gelaufen. Torjäger Danut Esanu und Benjamin Apetrei sorgten mit ihren zweiten Treffern für den Endstand. Auch eine Ampelkarte nach dem 1:4 brachte Wiesenbach nicht mehr aus dem Tritt.

Spvgg Gammesfeld – Spvgg Apfelbach 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Aaron Weber (18.), Artur Tabert (60.)

Eine insgesamt schwache Partie blieb letztlich ohne Sieger. In der Anfangsphase setzte die Spvgg Gammesfeld die Akzente. Nach Doppelpass zwischen Mario Hofmann und Aaron Weber verfehlte David Weber die Hereingabe in der Mitte knapp. Für die Gammesfelder Führung sorgte Torjäger Aaron Weber, der den Ball nach Zuspiel von Mario Hofmann über den Keeper lupfte. Auch die Gäste kamen zu Möglichkeiten, bei denen sich Bernd Wilsch im Tor der Hausherren als sicherer Rückhalt erwies. Kurz vor der Pause verhinderte Timo Beck den Ausgleich, als er für seinen bereits geschlagenen Keeper auf der Linie klärte. Nach der Pause lief Marcel Gotthardt allein aufs Gammesfelder Tor zu, traf aber nur das Außennetz. Auf der anderen Seite hätten Mario Hofmann und Aaron Weber die Führung ausbauen können. Gammesfeld agierte zunehmend harmlos, so kamen die Gäste durch Artur Tabert noch zum verdienten Ausgleich.