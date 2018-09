Fußball Wiesenbach spielt schon am Samstag

Wiesenbach spielt schon am Samstag

Blaufelden / Willi Hermann

In der Kreisliga A3 läuft es bei den beiden Vertretern aus dem HT-Gebiet nach fünf Spieltagen noch immer vollkommen unterschiedlich. Während Wiesenbach mit zehn Punkten auf Rang 5 das Ende der Spitzengruppe bildet, liegt Gammesfeld mit nur einem Zähler auf einem möglichen Abstiegsplatz. An der Spitze liegen mit Bezirksliga-Absteiger Taubertal/Röttingen und der SGM Weikersheim/Schäftersheim zwei Mannschaften mit noch komplett weißer Weste.

Wiesenbach zeigte sich in Niederstetten gut erholt von der Niederlage gegen Dörzbach/Klepsau und sollte gegen Schlusslicht Bie­ringen, das bereits 19 Gegentreffer hinnehmen musste, morgen Nachmittag seine Erfolgsgeschichte fortschreiben. Dagegen steht Gammesfeld am Sonntag in Creglingen erneut unter Druck. Beim Vizemeister des Vorjahres läuft es ebenfalls alles andere als rund, von daher wäre ein Erfolg für die Spvgg Gold wert.

Samstag, 15.30 Uhr

SC Wiesenbach – DJK Bieringen

Sonntag, 30. September, 15 Uhr

FC Creglingen – Spvgg Gammesfeld, SGM Taubertal/Röttingen – TV Niederstetten, SV Edelfingen – 1. FC Igersheim, SGM Weikersheim/Schäftersheim – FSV Hollenbach II, SC Amrichshausen – FC Phönix Nagelsberg, Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern – TSV Dörzbach/Klepsau