Fußball-Kreisliga A3 Wiesenbach reist zum Herbstfest

Blaufelden / Willi Hermann

In der Kreisliga A3 ist Gammesfeld am Sonntag gegen Apfelbach schon etwas unter Zugzwang.

In der Kreisliga A3 sieht es nach den ersten vier Spieltagen so aus, als ob die im Vorfeld als Favoriten gehandelten Mannschaften die Meisterschaft auch unter sich ausmachen. Mit Bezirksliga-Absteiger Taubertal/Röttingen liegt der Topfavorit vorne. Die ähnlich hoch gehandelte SGM Weikersheim/Schäftersheim hat ebenfalls noch eine weiße Weste.

Wiesenbach musste durch die unerwartete Heimpleite gegen Dörzbach/Klepsau etwas abreißen lassen. Gammesfeld ist durch die zu erwartende Niederlage in Röttingen auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgerutscht.

Wiesenbach kann am Freitagabend im Herbstfestspiel bei den noch sieglosen Gastgebern in Nieder­stetten eventuell wieder Boden gutmachen. Für Gammesfeld steht am Sonntag eine nach dem bisherigen Saisonverlauf schon immens wichtige Partie gegen Apfelbach/Herrenzimmern auf dem Programm. Die Gäste konnten bisher ebenfalls noch nicht gewinnen, von daher wäre ein Sieg hier Gold wert.