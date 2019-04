Zwei Spiele, vier Punkte – die Spvgg Gröningen-Satteldorf ist unter der Führung ihres neuen Trainers Marcus Becker noch ungeschlagen. Nach einem 0:0 gegen die TSG Öhringen hat die Spvgg am Sonntag 3:2 beim TV Oeffingen gewonnen, lag dabei nach rund 60 Minuten schon 3:0 in Front. Durch diesen Sieg hat Satteldorf den Abstand auf die Abstiegsränge etwas vergrößern können.

Der Vorsprung vor dem kommenden Gegner SV Schluchtern, der den ersten Abstiegsplatz belegt, beträgt fünf Punkte. Mit einem Erfolg im direkten Duell könnte also ein weiterer wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt gemacht werden. Schluchtern hat die beiden vergangenen Spiele bei den Aramäern Heilbronn (1:3) und gegen Germania Bietigheim (0:2) verloren. Das Vorrundenspiel zwischen dem SVS und der Spvgg endete 1:0.

„Gegen Oeffingen haben wir eine gute Teamleistung gezeigt. Nach dem 2:3 hat Oeffingen noch einmal gedrückt und lange Bälle in den Sechzehner geschlagen, aber unsere Verteidigung hat gehalten“, sagt Becker rückblickend. Schluchtern erwartet der Trainer als „tief stehende Mannschaft, die bei Standards sehr gefährlich ist“. Gegen die Abwehrreihe müsse sein Team die Tempovorteile ausspielen, so Becker. „Es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns, mit einem Sieg könnten wir uns etwas absetzen.“ Achtung, Angstgegner: Die Spvgg Gröningen-Satteldorf hat in den letzten sieben Spielen gegen Schluchtern nur einen Punkt geholt.

Info Spvgg Gröningen-Satteldorf –

SV Schluchtern, Samstag, 16 Uhr