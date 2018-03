Fußball Wichtige Spiele im Abstiegskampf

Wiesenbach / wh

In der Kreisliga A3 konnte Dörzbach/Klepsau durch den Erfolg in Gammesfeld die Tabellenspitze noch einmal verteidigen. Allerdings liegen mit Markelsheim/Elpersheim und Bieringen zwei Mannschaften mit zwei Spielen weniger nach Punkten gleichauf.

Wisby will vorne dranbleiben

Auch der SC Wiesenbach bleibt durch seinen klaren Sieg über Amrichshausen weiter bei der Musik. Gammesfeld ist dafür weiter nur Drittletzter und abstiegsgefährdet.

Beide Mannschaften aus dem HT-Land sind sowohl heute Nachmittag als auch am Ostermontag im Einsatz. Dabei hat Wiesenbach heute bei Markelsheim/Elpersheim eine immens wichtige Aufgabe vor der Brust. Mit einem Sieg beim Meisterschaftskandidaten wären die Schützlinge von Christian Schneider mitten in der Spitzengruppe. Allerdings war „Wisby“ in der Vorrunde bei der 0:3-Heimniederlage absolut chancenlos. Am Montag im Derby gegen die schwächelnden Nieder­stettener sollte auf jeden Fall ein Erfolg herausspingen.

Auch für Gammesfeld sind die Nachholspiele immens wichtig. Mit Siegen beim Schlusslicht Althausen/Neunkirchen und beim Vorletzten in Igersheim könnte die Landwehrelf einen entscheidenden Schritt aus dem Tabellenkeller machen.

Samstag, 31. März, 15.30 Uhr

SGM Markelsheim/Elpersheim – SC Wiesenbach, TSV Althausen/Neunkirchen – Spvgg Gammesfeld, 1. FC Igersheim – Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern, SC Amrichshausen – SGM Weikersheim/Schäftersheim, TSV Dörzbach/Klepsau – FSV Hollenbach II, TV Niederstetten – DJK Bieringen, SV Berlichingen/Jagsthausen – SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim

Montag. 2. April, 15 Uhr

SC Wiesenbach – TV Niederstetten, 1. FC Igersheim – Spvgg Gammesfeld, SGM Weikersheim/Schäftersheim – DJK Bieringen, Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern – FC Creglingen