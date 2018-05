Next

Stuttgart / Götz Greiner

Wer gewinnt das Pokalfinale des Württembergischen Fußballverbandes und zieht in den DFB-Pokal ein? Seien Sie live dabei!

Am Pfingstmontag um 17 Uhr geht’s los: Der SSV Ulm 1846 trifft auf den hohenlohischen Herausforderer TSV Ilshofen 1862, im Pokalfinale des Württembergische Fußballverbands (WFV) . Im Gazi-Stadion in Stuttgart-Degerloch geht es nicht nur um den Verbands-Pokal, sondern auch um einen Startplatz in der DFB-Pokal-Runde der Saison 2018/19.

Verfolgen Sie an dieser Stelle das Spiel im Live-Ticker unserer Sportredaktion.