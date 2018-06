Fußball Wer spielt Relegation?

Blaufelden / wh

In der A3 entscheidet sich heute im direkten Duell zwischen Creglingen und Weikersheim/Schäftersheim, wer an der Relegation zur Bezirksliga teilnehmen wird. Den Gastgebern reicht ein Remis, während die Gäste gewinnen müssen. Am Tabellenende steht Althausen/Neunkirchen als Direktabsteiger fest. Mit dem 1. FC Igersheim, Niederstetten und Berlichingen/Jagsthausen können noch drei Teams in die Relegation nach unten rutschen. Während die Spvgg Gammesfeld schon frei hat, geht es für Wiesenbach in Bieringen darum einen positiven Saisonabschluss zu feiern.

Samstag, 9. Juni, 15.30 Uhr

FC Creglingen – SGM Weikersheim/Schäftersheim, DJK Bieringen – SC Wiesenbach, TV Niederstetten – FSV Hollenbach II, 1. FC Igersheim – SGM Markelsheim/Elpersheim, TSV Althausen/Neunkirchen – SC Amrichshausen, SV Berlichingen/Jagsthausen – TSV Dörzbach/Klepsau, SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen – Spvgg Apfelbach