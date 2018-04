Fußball Weiß wechselt den Sieg ein

Pfedelbach / pm

Die Gastgeber waren in der ersten Viertelstunde die aktivere Mannschaft. Bis vors Tor kombinierten sie ganz gefällig, aber der präzise Abschluss fehlte. Die erste Chance im Hohenlohe-Derby hatten die Pfedelbacher durch einen langen Freistoß von Michael Steigauf, der allerdings in den Händen von Keeper Manuel Schoppel landete. In der 19. Minute hätte Julian Krämer um ein Haar den Führungstreffer erzielt. Michael Blondowski lupfte den Ball vors Tor und Julian Krämer köpfte Torhüter Schoppel an. Zwei Minuten später erneut Krämer. Seinen Schuss konnte der Satteldorfer Torhüter gerade noch zur Ecke klären.

Nach rund einer halben Stunde spielte sich Michael Blondowski auf links durch und wollte zu dem frei stehenden Jens Schmidgall passen, doch Torhüter Manuel Schoppel warf sich gerade noch dazwischen.

Satteldorf macht mehr Druck

Anschließend kamen die Gäste besser in die Partie. In der 32. Minute konnte Torspieler Petrowski einen fulminanten Schuss der Gäste gerade noch aus dem Winkel kratzen. So ging es mit einem torlosen Remis in die Pause.

Satteldorf erhöhte in der zweiten Hälfte das Tempo. Andreas Cebulla vertändelte den Ball und plötzlich tauchte Firat Doganay allein vor Keeper Dennis Petrowski auf. Dieser behielt aber die Nerven und konnte den Heber des Satteldorfer Stürmers klären. Danach war wieder Pfedelbach die spielbestimmende Mannschaft, jedoch konnten sich die Gastgeber auch in dieser Phase nur selten Torchancen erspielen.

In der 74. Minute wechselte Satteldorfs Trainer Martin Weiß Toni Fernandez für Firat Doganay ein. Vier Minuten vor Schluss dann fast der Knock-out für die Pfedelbacher. Bei einem Konter der Gäste konnte Torspieler Dennis Petrowski dem Ball nur noch hinterherschauen, dieser trudelte jedoch am rechten Torpfosten vorbei. Glück für die Heimelf und alle schienen sich auf ein torloses Remis einzustellen, als der Schiedsrichter zwei Minuten Nachspielzeit anzeigte.

Siegtreffer in der Nachspielzeit

In dieser Phase fiel dann doch noch die Entscheidung: Pfedelbach vertändelte im Aufbauspiel den Ball, Toni Fernandez schaltete am schnellsten und drückte die Kugel mit etwas Glück zum 1:0 über die Linie.Ein schmeichelhafter, aber erkämpfter Sieg am Ende für die Gäste aus Satteldorf.