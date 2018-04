Fußball Weidlich erzielt das goldene Tor

Schrozberg / Von en Vereinen

SV Rengershausen – TSV Schrozberg 1:3 (0:2)

Tore: 0:1 Torsten Weller (2., FE), 0:2 Patrick Mühlenstedt (33.), 0:3 Torsten Weller (54.), 1:3 Dennis Reibel (84.)

In einem umkämpften Spiel konnten sich die Gäste durch drei Standard-Tore verdient durchsetzen. Direkt nach Anpfiff verwandelte Schrozbergs Torjäger Torsten Weller einen Strafstoß zum 0:1. Im Anschluss entwickelte sich ein recht ausgeglichenes Spiel. Nach einer Ecke von Benjamin Wagner erhöhte Patrick Mühlen­stedt auf 0:2. Den Schlusspunkt setzte erneut Weller durch einen direkt verwandelten Freistoß aus dem Halbfeld. Kurz vor Spielende verkürzten die Hausherren auf 1:3 durch Dennis Reibel. Der TSV Schrozberg gewann in einem durch viele Fouls geprägten Spiel letztlich verdient mit 3:1. – Reserven 1:3

SV Wachbach II – TSV Blaufelden 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Patrick Weidlich (60.)

In einer engen Partie mit wenigen Torchancen hatte die Heimelf mehr Spielanteile, ohne jedoch Gefahr vor dem Gästetor entwickeln zu können. Nach der Pause drückten die Hausherren noch mal aufs Gas, es fehlte jedoch die Zielstrebigkeit und die Überzeugung, ein Tor schießen zu wollen. In der 60. Minute setzte sich im Gegenzug Adrian Heger sehr gut auf der linken Seite durch, legte den Ball quer und Patrick Weidlich erzielte den Siegtreffer für Blaufelden. In der Folgezeit konzentrierten sich die Gäste aufs Verteidigen und brachten den Vorsprung ins Ziel.