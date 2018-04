Fußball Wegweisende Spiele für Wiesenbach

Blaufelden / Willi Hermann

In der Kreisliga A3 konnte die Spvgg Gammesfeld in den Duellen gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf einen riesigen Schritt weg vom Tabellenende machen. Erfreulich dabei ist, dass es endlich auch im Offensivspiel wieder flutscht. Garant dafür war in erster Linie Aaron Weber, dem in den beiden Partien vier Treffer gelangen, aber auch Jan Langenbuch und Andreas Barthelmeß trafen sowohl gegen Althausen/Neunkirchen als auch in Igersheim. Wiesenbach musste sich dem Titelfavoriten Markelsheim/Elpersheim in einer torreichen Partie 3:4 geschlagen geben, rückte aber nach dem Erfolg über Niederstetten auf den vierten Platz nach vorne.

Für Wiesenbach stehen jetzt morgen und am kommenden Freitag zwei ganz entscheidende Spiele auf dem Spielplan. Morgen geht es auf eigenem Platz gegen den Tabellendritten Dörzbach/Klepsau. Die Gäste haben zwei Partien mehr ausgetragen und sechs Punkte Vorsprung. Das heißt für die Mannen um Torjäger Danut Esanu, dass sie mit einem Erfolg bereits ganz dicht am Kontrahenten dran wären. Gammesfeld hat es bei der Reise nach Hollenbach mit einer Mannschaft aus der vorderen Tabellenhälfte zu tun. Nachdem die Gastgeber letzte Woche nach der deutlichen Niederlage ihre Chancen auf ganz vorne wohl begraben mussten, hat die Landwehrelf hier die Chance, nach zwei Siegen noch einmal zuzuschlagen.

Samstag, 7. April, 15.30 Uhr

Hollenbach II – Spvgg Gammesfeld

Sonntag, 8. April, 15 Uhr

SC Wiesenbach – TSV Dörzbach/Klepsau, SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim – 1. FC Igersheim, FC Creglingen – SV Berlichingen/Jagsthausen, SGM Weikersheim/Schäftersheim – SGM Markelsheim/Elpersheim, Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern – SC Amrichshausen