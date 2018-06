Fußball Wachbach scheitert ganz knapp

Wachbach / Marc Schmerbeck

Mit vier Bussen waren die Hohenloher angereist. Blau-Weiß waren die dominierenden Farben in Ingersheim. „Es war trotzdem ein schöner Tag. Auch mit den Fans. Ich glaube, so etwas hat im Main-Tauber-Kreis noch keine Mannschaft erlebt, so eine Unterstützung. Auch deshalb ist es etwas schade, weil die so viel auf die Füße gestellt haben.“ Die Wachbacher Niederlage bedeutete andererseits aber auch, dass die Relegationsverlierer VfB Neuhütten (Kreisliga B1) und SV Westheim (Kreisliga A1) nicht nachrücken und in ihren Ligen bleiben.

„Jetzt ist es halt endgültig“, sagt Trainer Arben Kaludra. „Es hat nicht sollen sein. Viele sind natürlich niedergeschlagen. Ohne den Punktabzug wären wir ja eigentlich Meister geworden. Aber die Leistung macht Mut. Auch für die nächste Runde.“ Nach den beiden Siegen in den Entscheidungsspielen (4:2 nach Verlängerung gegen Croatia Bietigheim und 1:0 gegen die SG Schorndorf), hielten die Wachbacher auch mit Pflugfelden mit, waren phasenweise gar die bessere Mannschaft.

Erst drei Minuten waren gespielt, als Erkan Orak nach einem Freistoß zum 1:0 der Pflugfeldener traf. Der SVW ließ sich dadurch nur kurz schocken und drängte auf den Ausgleich. Dieser fiel in der 28. Minute durch einen Kopfball von Nico Thissen. Das Problem der Hohenloher: Sie ließen bis zur Pause zu viele Chancen liegen.

„In der zweiten Halbzeit waren wir dann nicht mehr so gut im Spiel“, sagt Kaludra. „Es hat uns auch die Kraft etwas verlassen.“ Vor allem die Geschwindigkeit im Offensivspiel war nicht mehr so vorhanden wie gewohnt.

Auch in der zweiten Hälfte hatten die Wachbacher durchaus Möglichkeiten, doch Pflugfelden hielt in der zweiten Halbzeit auch körperlich dagegen und hatte durch Dimitris Karagiannis (70.) eine ganz dicke Möglichkeit. In der 85. Minute gelang ihm dann aber der Siegtreffer aus kurzer Distanz. Nach einem Wachbacher Ballverlust im Mittelfeld ging es schnell und Karagiannis drückte den Ball gezielt über die Linie. Eine Minute später sah Philipp Volkert noch die Gelb-Rote Karte, was die Aufholjagd des SV zusätzlich erschwerte.