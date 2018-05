Fußball Wachbach II hat es selbst in der Hand

Blaufelden / Willi Hermann

Nachdem der SV Edelfingen schon seit einigen Wochen als Meister in der Kreisliga B 4 feststeht, könnte sich an diesem Wochenende auch das Rennen um den Relegationsplatz vorentscheiden. Die beiden Kontrahenten Hohebach und Wachbach II treffen im direkten Duell aufeinander. Bei einem Sieg der Bezirksliga-Reservisten hätten sie vier Punkte Vorsprung. Zudem hat Wachbach II noch die wegen eines Unwetters abgebrochene Hängepartie gegen Edelfingen, die am kommenden Freitag angesetzt ist, in der Hinterhand.

Die drei Mannschaften aus dem HT-Land liegen drei Spieltage vor dem Rundenende direkt hintereinander auf den Rängen 5, 6 und 7. Für Billingsbach gilt es morgen bei der Spielgemeinschaft Creglingen II/Bieberehren den Platz unter den ersten fünf zu festigen. Dabei spricht die für zweite Mannschaften untypische Heimschwäche der Gastgeber für die Mannen um Steffen Kümmerer, der mit neun Treffern der erfolgreichste Billingsbacher Schütze ist.

Blaufelden hat im Heimspiel gegen den Tabellenvierten aus Harthausen die Möglichkeit, noch in die Top 5 zu rücken. Seit der deutlichen 1:7-Klatsche im Hinspiel, als Brandon Weber der Ehrentreffer gelang, hat sich das Team von Jochen Schneider deutlich weiterentwickelt, was die zuletzt zehn Partien ohne Niederlage unterstreichen.

Schrozberg sollte auf eigenem Platz gegen den Vorletzten Westernhausen/Krautheim II normalerweise keine großen Probleme bekommen.

Sonntag, 27. Mai, 13 Uhr

SGM Creglingen II/Bieberehren – FC Billingsbach, SV Mulfingen II – SV Rengershausen

Sonntag, 27. Mai, 15 Uhr

TSV Blaufelden – SV Harthausen, TSV Schrozberg – SGM Westernhausen/Krautheim II, SV Edelfingen – SGM Weikersheim/Schäftersheim II, TSV Hohebach – SV Wachbach II, Laudenbach – SGM Taubertal/Rötttngen II