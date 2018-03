Mädchenfußball Vorentscheidung im Abstiegskampf

Crailsheim / Günther Herz

Der Karlsruher SC hat in Wetzlar ein deutliches Zeichen gesetzt, dass das Team nicht gewillt ist, den Kampf um den Ligaerhalt vorzeitig aufzugeben. Beide Mannschaften haben es nun selbst in der Hand, dem Klassenerhalt ein Stückchen näher zu kommen. Karlsruhe würde bei einem Sieg Crailsheim überflügeln. Die Crailsheimerinnen könnten sich mit drei Punkten von den Abstiegsrängen deutlich entfernen. Deshalb darf man wohl ein Kampfspiel erwarten, das sicherlich keinen Schönheitspreis bekommen dürfte.

Gelingt es der Crailsheimer Trainerin Anika Höß, ihr Team nach den letzten deutlichen Niederlagen so zu motivieren, dass sie sich mit der Entschlossenheit dem Gegner stellen, wie sie es in Hoffenheim und gegen Nürnberg bereits gezeigt haben? Es ist auch an der Zeit, dass die erfahrenen Spielerinnen noch mehr Verantwortung für das gesamte Team übernehmen.

TSV mit Verletzungssorgen

Die personelle Besetzung ist derzeit hierfür nicht optimal. Neben der immer noch verletzten Hanna Birkner und der nun auch bis zum Saisonende ausfallenden Kapitänin Theresa Frech fehlt nun auch noch Paula Schwab. Sie hat sich im Spiel ihres Heimatvereins bei den Jungs einen Kreuzbandriss zugezogen. Erfreulich ist, dass sich Neele Wedde und Maren Schmitt wieder im Aufbautraining befinden. Ob es aber am Sonntag schon zu einem Einsatz reichen wird, muss kurzfristig entschieden werden.

Ines Husic und Celia Kirbach haben sich nach langer Verletzungspause wieder nahtlos in die Mannschaft eingefügt und tragen hoffentlich zur Stabilität im Defensivbereich bei. Mal sehen, ob die „Horaffen“ am Samstag das erste Tor im neuen Jahr erzielen werden.

Info TSV Crailsheim – Karlsruher SC, Samstag, 13 Uhr