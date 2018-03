Satteldorf Vom Abstieg bedrohter Gegner wartet

Ludwigsburg / Luca Schmidt

„Wir fahren da nicht hin, um zu verlieren“, gibt Satteldorfs Trainer Martin Weiß die Marschrichtung vor dem heutigen Spiel in Ludwigsburg vor. Dafür müsse seine Mannschaft aber an die eigene Leistungsgrenze gehen, denn sonst habe man in der Landesliga gegen jeden Gegner Probleme.

Im Vergleich zur Vorrunde sei Ludwigsburg besser, sagt Weiß. „Sie treten jetzt als Einheit auf und haben mehr Ruhe in ihren Verein gebracht.“ Er erwartet eine disziplinierte und aggressive Mannschaft. „Außerdem braucht Ludwigsburg momentan jeden Punkt gegen den Abstieg“, sagt Weiß. Um dort zu gewinnen, müsse man an die Leistung der zweiten Halbzeit gegen Leingarten am vergangenen Sonntag anknüpfen.

Dort startete die Elf vom Kernmühlenweg nicht gut, lag zur Halbzeit 0:1 hinten. „Das war unser erstes Spiel auf Rasen, wir konnten nur wenig auf dem Platz trainieren.“ Außerdem war das Zweikampfverhalten seines Teams nicht gut, und es wurden zu viele Fehlpässe gespielt. So eine Halbzeit könne aber mal vorkommen, erklärt Weiß. Im zweiten Abschnitt drehte Satteldorf die Partie noch.

Info Spvgg Ludwigsburg – Spvgg Satteldorf, heute, 19.30 Uhr