Fußball Vollgas für den Klassenerhalt

Sulzbach-Laufen / Hans Buchhofer

In den Spielen über die Osterfeiertage konnte die SG Schorndorf ihre Führung in der Fußball-Bezirksliga Rems-Murr festigen. Das kann man vom seither erfolgreich spielenden SV Remshalden nicht behaupten, der gegen den abstiegsbedrohten SV Fellbach II die Segel streichen musste und auf Rang 3 zurückfiel.

Der SV Allmersbach schob sich mit zwei Siegen in Folge auf den zweiten Platz vor. Die SG Schorndorf hat morgen beim SV Unterweissach eine hohe Hürde zu meistern, denn der Gastgeber ist Tabellenvierter. Der SV Allmersbach spielt zu Hause gegen den VfR Murrhardt, der zuletzt den SV Unterweissach besiegen konnte.

Remshalden in der Klemme

Falls der SV Remshalden nicht wieder zu seiner alten Form zurückfindet, ist der Ausgang gegen den bedrohten VfL Winterbach offen. Klar ist aber auch, verliert Remshalden, dann wird es die Mannschaft schwer haben, den Kontakt nach vorne halten zu können.

Der TSV Nellmersbach scheint wieder zur alten Stärke zurückzufinden. Die Siege aus den letzten Spielen zeigen dies deutlich. In der Heimpartie gegen die TSG Backnang II ist Nellmersbach klarer Favorit. Der SC Korb ist zwar nicht akut gefährdet, doch ein Sieg beim gesicherten SV Kaisersbach würde Luft nach unten verschaffen. In einem Abstiegsduell treffen der TSV Oberbrüden und der SV Fellbach II aufeinander.

Beim TSV Sulzbach-Laufen erinnert man sich noch gut an die dramatischen Relegationsspiele gegen den SV Hegnach und den FSV Waiblingen im Sommer 2015. Nun kommt es im Heimspiel erneut zum Aufeinandertreffen mit dem FSV Waiblingen. Der Gast dürfte von der Bilanz her als ebenbürtiger Gegner betrachtet werden, der aber auswärts erst ein Spiel gewinnen konnte. Als Garant für einen Sieg dürfen die Kochertäler dies nicht betrachten. Sicher hat sich der TSV Sulzbach-Laufen mit dem Sieg gegen den FC Viktoria Backnang etwas Luft nach unten verschafft, doch die Mannschaft kämpft weiterhin gegen den Abstieg. In den Heimspielen sind dafür Punkte eher möglich als in der Fremde und daher ist im Kochertal wieder Vollgas-Fußball angesagt.