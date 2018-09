Fußball-Landesliga Volksfestsieger prüft den Tabellenführer

Crailsheim / hel/ruf

In Crailsheim winkt gegen die Sportfreunde Hall schon das nächste Lokalderby in der Landesliga.

Die Gastgeber haben am Wochenende beim Volksfestderby gegen Satteldorf (4:1) mächtig Selbstbewusstsein getankt, denn „wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit auch sehr gut Fußball gespielt“, verdeutlicht Trainer Michael Gebhardt.

Nun wartet gegen den Tabellenführer aus Schwäbisch Hall gleich das nächste Derby in Serie. „Von der Bedeutung her natürlich auch ein besonderes Spiel für uns“, lässt der Coach des TSV wissen.

Und dabei denkt er sowohl an den sportlichen („Topfavorit in der Liga für mich“) als auch psychologischen Aspekt („Einige unserer Spieler wohnen dort“). „Schwäbisch Hall hat sowohl wenn man sich das Umfeld vor Augen hält als auch wenn man einen Blick auf die Mannschaft wirft, eine sehr erfahrene Achse mit viel Qualität. Trotzdem gehen wir in jedes Spiel, um zu gewinnen und wir werden auch gegen Hall unsere Chance suchen.“

In Sachen Aufstellung dürfte Michael Gebhardt die Qual der Wahl haben. Dem Vernehmen nach sind alle Mann an Bord. Auch Markus Diether ist wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

„Tabellarisch betrachtet geht es uns sehr gut, aber realistisch betrachtet war unser letztes Spiel nicht besonders gut.“ Sport­freunde-Trainer Petar Kosturkov interessiert sich für den aktuellen Platz eins seines Teams nicht. Das 2:1 gegen Schlusslicht Allmersbach zeigte, dass Hall in einigen Bereichen noch Defizite hat. Da kommt das Derby in Crailsheim gelegen. „Für 90 Minuten ist es ein Spiel wie jedes andere auch. Aber natürlich ist der TSV etwas Besonderes für mich. Ich bin 18 Jahre in Deutschland, zehn davon habe ich beim TSV verbracht“, blickt Kosturkov zurück. Er war Spieler, Trainer, Jugendtrainer und Trainer der Frauen in Crailsheim.

Der Respekt ist groß: „Crailsheim hat eine richtig gute Landesliga-Mannschaft, besonders in der Offensive“, so Kosturkov, der auf die treffsicheren Daniele Hüttl und Tim Messner verweist. „Und Michael Gebhardt ist ein guter Trainer. Ihn habe ich als B-Jugendlichen trainiert.“

Die Haller müssen auf Joshua Voigt verzichten, der wegen seiner roten Karte gegen Allmersbach für zwei Spiele gesperrt wurde. Zudem ist der Einsatz von Chris Baumann fraglich, der muskuläre Probleme hat.