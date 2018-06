Fußball Vizemeister spielen heute in Mutlangen

Spraitbach / Klaus Rieder

Im Bezirk Kocher-Rems startet heute die Relegation. In einem Entscheidungsspiel stehen sich ab 18 Uhr in Mutlangen die Vizemeister der Kreisliga B1 und B2, der FC Spraitbach und der TSV Bartholomä, gegenüber. In Dorfmerkingen steht die erste Runde der Relegation zur Bezirksliga an.

Das erste überbezirkliche Relegationsspiel zur Landesliga 1 wird am heutigen Mittwoch ausgetragen. Auf dem Sportgelände in Remseck-Hochberg trifft der Hohenloher Bezirksligazweite SV Wachbach auf den Zweiten der Bezirksliga Enz-Murr. Der NK Croatia Bietigheim sicherte sich den Vizetitel mit 70 Punkten und 97:37 Toren, sechs Zähler hinter Meister SV Germania Bietigheim. Wachbach wurde mit 68 Punkten und 59:20 Toren Zweiter in Hohenlohe. In Korb erwartet der Rems-Murr-Vize SG Schorndorf den Unterländer Vize Türkspor Neckarsulm. Auf dem Weg in die Landesliga 2 hat es der SV Waldhausen in Ulm-Böfingen mit Türk Spor Neu-Ulm zu tun.

In Besigheim und Aulendorf startet heute die Relegation zur Verbandsliga. Und in Freiburg findet das Rückspiel zur Aufstiegsrunde in die Oberliga statt. Mit dem Sieger hat es dann der TSV Ilshofen zu tun.