Fußball Viele Klubs schielen auf Platz 2

Crailsheim/Satteldorf / Luca Schmidt

Sowohl der TSV Crailsheim als auch die Spvgg Satteldorf haben in der Landesliga gute Chancen auf den zweiten Platz, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt. Die Favoritenrolle weisen aber beide Teams von sich.

Zwei Abgänge gab es beim TSV Crailsheim, wobei der Weggang des spielenden Co-Trainers Matthias Haag schon vor der Winterpause bekannt war. Zusätzlich wechselte Mert Sipahi nach Öhringen. „Das hatte vor allem berufliche und private Gründe“, erklärt TSV-Trainer Michael Gebhardt. Dort habe es Sipahi nur ein paar Minuten von seiner Wohnung zum Sportplatz. „Wir hätten die zwei gerne noch weiter dabeigehabt“, betont Gebhardt.

Ein Fazit zur Vorbereitung möchte er aber noch nicht geben. „Das kann ich erst nach vier oder fünf Spielen machen. Die Vorbereitung im Winter ist wegen der Temperaturen und der Witterung immer etwas schwieriger.“

In Leingarten soll heute ein Sieg her. Mit Blick auf die Tabelle kein Problem, spielt der TSV Crailsheim doch als Dritter gegen den Vorletzten. Gebhardt erwartet aber ein enges und intensives Spiel. „Leingarten hat mit zwei Siegen zu Hause gegen Tabellenführer Breuningsweiler und Heimerdingen echte Ausrufezeichen gesetzt“, sagt der TSV-Coach. Er hofft trotzdem auf einen guten Start in die Rückrunde.

Kunstrasen fehlt noch

Das macht auch Spvgg-Trainer Martin Weiß. „Wir haben in der Vorbereitung sehr ordentliche Spiele gezeigt, uns gut präsentiert.“ Diese Form müsse man jetzt auch während der Rückrunde unter Beweis stellen.

Die Trainingsbedingungen seien für Satteldorf nicht ideal gewesen. „Wir haben das Beste daraus gemacht.“ Einmal pro Woche trainierten die Spieler vom Kernmühlenweg auf dem Kunstrasen des ESV Crailsheim. Außerdem habe man sich noch „anders beschäftigt“: Lauf- und Athletiktraining sowie Einheiten im Kick­inside.

Satteldorf muss ebenfalls auswärts ran, es geht gegen die Spvgg Ludwigsburg. „Die hatten eine turbulente Hinrunde, haben sich aber wieder gefangen.“ Jetzt sei Ruhe eingekehrt. „Das wird eine knappe Partie“, vermutet Weiß.

Trotz Tabellenrang 4 stapelt Weiß tief. Erst mal wolle man schauen, dass der Abstand nach hinten mindestens gewahrt wird. Der Vorteil der Spvgg: Im Vergleich zu den Konkurrenten, die um den Relegationsplatz wetteifern, hat Satteldorf noch ein Spiel mehr in der Hinterhand.

Info SV Leingarten – TSV Crailsheim, Spvgg Ludwigsburg – Spvgg Satteldorf, beide heute, 15 Uhr