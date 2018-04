Fußball Viele Ausfälle sorgen für starke Verjüngung

Schwäbisch Hall / ruf

Dass man sich bei den Sportfreunden mit der Landesliga abgefunden hat, ist kein Geheimnis. Alles andere wäre auch vermessen bei derzeit elf Punkten Rückstand zum Relegationsplatz. Andererseits ist Austrudelnlassen auch keine Option, das stellt Trainer Petar Kosturkov klar: „Wir wollen die letzten acht Spiele richtig und voller Ernsthaftigkeit bestreiten.“

Zuletzt kassierten die Sportfreunde gegen den FSV Hollenbach ein frühes Gegentor – wieder einmal. Zum einen war auch dieses erneut der Kategorie „völlig unnötig“ zugehörig, zum anderen waren die Folgen offensichtlich. „Relativ schnell waren danach Frust und Nervosität bei uns spür- und sichtbar. Wir konnten nicht zeigen, was wir können“, beschreibt Kosturkov die Situation.

Nur zwei Punkte geholt

Die Sportfreunde müssten endlich mal wieder in Führung gehen. Ein Gefühl, das sie in der Tat nur selten in der Rückrunde erlebt haben. Zwei magere Pünktchen holten die Haller in sieben Partien. Der letzte Sieg datiert noch aus dem Jahr 2017. Beim TSV Ilshofen siegte Hall mit 2:0.

Beim VfL Pfullingen ist die Stimmungslage angespannt nach der 0:1-Niederlage in Albstadt. „Wir haben nicht die notwendige Konsequenz an den Tag gelegt. Das ist schade, denn wir waren ja unter Zugzwang und nicht die Albstädter.“ So wird Trainer Michael Konietzny auf der VfL-Homepage zitiert. Er war gestern telefonisch nicht erreichbar. Mit 23 Punkten steht der VfL nur knapp unterhalb des Strichs. „Auch daran kann man die Ausgeglichenheit der Liga erkennen. Im vergangenen Jahr rangierte der VfL noch unter den ersten fünf“, erinnert sich Petar Kosturkov.

Den Schwäbisch Haller Trainer plagen vor der Partie einige Personalsorgen. Shelby Printemps musste zurück in die USA reisen, da es Probleme mit seiner Aufenthaltsgenehmigung gibt. Neben den verletzten Tim Großberndt, Visar Mustafa und Selcuk Vural fehlt auch Steffen Engelhardt. Der Innenverteidiger hat zwar seine Sperre abgesessen, doch nun fehlt er aus privaten Gründen. „Den Termin hatte er uns schon vor Monaten mitgeteilt. Natürlich ist das jetzt unglücklich, aber dafür kann er nichts“, so Petar Kosturkov.

So wird in Pfullingen wieder eine sehr junge Haller Elf auflaufen. Mindestens zwei A-Junioren will Kosturkov zum Gastspiel nach Pfullingen mitnehmen.

Info VfL Pfullingen – Sportfreunde Schwäbisch Hall, Samstag, 15.30 Uhr