Fußball Viel los bei Metzelsuppe in Blaufelden

Blaufelden / Willi Hermann

Nicht Fisch, nicht Fleisch – so lautet wohl das Fazit nach dem Unentschieden im Derby zwischen Billingsbach und Blaufelden. Die Spitzenteams der Kreisliga B4 – Hohebach, Weikersheim/Schäftersheim, Harthausen und Wachbach II – konnten ihre Partien gewinnen und damit den Vorsprung auf die beiden Blaufeldener Mannschaften ausbauen. Kurios lief es für die spielfreien Schrozberger, die dank der Rengershausener Niederlage auch ohne eigenen Einsatz die Rote Laterne loswurden.

Dieses Wochenende macht Blaufelden mit seinem Metzelsuppen-Spiel gegen Althausen/Neunkirchen am heutigen Nachmittag den Auftakt zum zehnten Spieltag. Nach zwei Partien mit jeweils sechs Treffern blieben die Schützlinge von Jochen Schneider in Billingsbach in der Offensive vieles schuldig. Gegen den Absteiger, der sich zu Beginn der Runde schwertat, aber in den letzten Wochen einen klaren Aufwärtstrend gezeigt hat, wird es alles andere als einfach. Immerhin gab es in den bisherigen sechs Aufeinandertreffen nur einen Sieg für Blaufelden zu vermelden. Negativer Höhepunkt war sicher die zweistellige Niederlage im November 2015.

Billingsbach unter Zugzwang

Noch mehr unter Zugzwang ist morgen der FC Billingsbach in Wachbach. Die Bezirksliga-Reservisten haben als Tabellenvierter schon vier Punkte Vorsprung vor der Schneider-Truppe. Das heißt, eine Niederlage würde den Kontakt zur Spitzengruppe für den Moment abreißen lassen.

Dafür kann Schrozberg morgen frei aufspielen. Legt man den Saisonverlauf bisher zugrunde, ist der Tabellenführer aus Hohebach derzeit wohl eine Nummer zu groß für die Mannen von Oswin Keidel. Aber Schrozberg hat letzte Saison gegen Edelfingen gezeigt, dass auch ein übermächtiger Gegner zu Fall gebracht werden kann.

Samstag, 27. Oktober, 15.30 Uhr

TSV Blaufelden – TSV Althausen/Neunkirchen

Sonntag, 28. Oktober, 13 Uhr

SGM Weikersheim/Schäftersheim II – SV Rengershausen

Sonntag, 28. Oktober, 15 Uhr

TSV Schrozberg – TSV Hohebach, SV Wachbach II – FC Billingsbach, SV Harthausen – TSV Laudenbach, SGM Creglingen II/Bieberehren – SV Mulfingen II

Info Beim heutigen Metzelsuppen-Spiel des TSV Blaufelden spielt nicht nur die erste Mannschaft gegen den TSV Althausen/Neunkirchen (15.30 Uhr). Die zweite muss vorher schon ran (13.30 Uhr). Anschließend, um 17.30 Uhr, trifft die Blaufeldener Frauenmannschaft, die momentan Tabellenführer ist, in der Kreisliga noch auf den SV Tiefenbach. Am Samstag und Sonntag hat das Vereinsheim des TSV Blaufelden schon ab 11 Uhr geöffnet.