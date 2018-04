Fußball Viechberg-Elf vergeigt ihr Heimspiel

Fichtenberg / Michael Busse

Die Partie in der Fußball-Kreisliga A2 Rems-Murr ist in Zahlen einfach und übersichtlich erzählt: null Selbstvertrauen auf beiden Seiten, zwei echte Torraumszenen und dennoch vier Tore. Dazu zwei Mannschaften, denen der Begriff „Krampf“ statt „Kampf“ besser zu Gesicht stünde. Die Gäste führten schnell (10.), denn nach Ballverlust in der SKF-Defensive nutzte Eduard Erdel eine überraschende, da aus kapitalem SKF-Fehler resultierende Chance und traf aus 16 Metern zum 1:0. Die Elf vom Viechberg bot kurz darauf ihren einzig nennenswerten Spielzug mit Torabschluss und glich durch Peter Szilagyi zum 1:1 aus (15.). Eine selbstkreierte und eine fehlerbasierende Tormöglichkeit waren und blieben lange Zeit die einzigen beiden Möglichkeiten.

Chance vertan

In der 67. Minute vertändelte die SKF dreimal den Ball in der Abwehr und schenkte dem Gast den zweiten Treffer durch Yusufhan Öztürk. Torschütze Öztürk fiel kurze Zeit später unrühmlich auf und versetzte Dennis Wahl einen Ellenbogenschlag – im Rücken des Schiedsrichters Peter Mosgallik. Für Öztürk blieb sicherheitshalber die sofortige Auswechslung, für die SKF blieb zunächst die Unordnung und für Wahl der verletzungsbedingte Ausfall. Mitunter wohl auch deshalb, weil akkurat im Anschluss in Fichtenberger Unterzahl und Unordnung in der Viererkette die Entscheidung mit dem schmeichelhaften 1:3 für die Gäste fiel (76.). Öztürk wurde somit für die unsägliche Aktion belohnt und im Fichtenberger Lager ist man verständlicherweise sauer darüber. Ein Aufbäumen fand aber nicht mehr statt. Die SKF kann noch 24 Punkte für sich verbuchen, aber bei weiteren unsicheren und verkrampften Auftritten wird dies sicher nicht gelingen. Es bleibt die Sehnsucht nach einem Befreiungsschlag und einem Sieg, den es am Donnerstag gegen die SVG Kirchberg/Murr geben könnte.

SK Fichtenberg: Marco Ammon, Marco Huber, Alexander Ruhl, Dennis Wahl (76. Sascha Presser), Andreas Vogel, Marc-Kevin Aller (84. Steven Hildebrant), Simon Gutekunst, Jannik Paxian, Daniel Papadopoulos (66. Andreas Rosenau), Egzon Bekaj (70. Lukas Fritz), Peter Szilagyi.