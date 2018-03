Fußball Viechberg-Elf kassiert schallende Ohrfeige

Fichtenberg / Michael Busse

Ohne Selbstvertrauen und Durchschlagskraft blieb die SK Fichtenberg gegen den FC Welzheim weit hinter den Erwartungen zurück und verlor mit 0:4. Früh stellten die aggressiven Gäste die Weichen auf Sieg, denn schon nach 16 gespielten Minuten zappelte das Leder durch Matthias Hinz zum ersten Male im Netz der SKF. Ein Aufbäumen der Viechbergelf blieb aus. Zum herzlich wenig vorhandenen Selbstvertrauen gesellte sich noch die Stumpfheit der eigenen Waffen hinzu. Während die SKF die erste Hälfte formal am Ergebnis gemessen immerhin offen gestalten konnte, musste der zahlreiche SKF-Anhang im zweiten Durchgang erleben, wie der Aufstiegs­aspirant Welzheim nach einer guten Phase der Heimelf im letzten Drittel der Partie ein ums andere Male gefährlicher und drückender wurde – drei späte Treffer binnen 15 Minuten besiegelten dann das Schicksal.

Ausgleich will nicht fallen

Noch vor Welzheims Schlussoffensive hätte die SKF durch Janos Kerekes (51.) und den ebenso eingewechselten Jannik Paxian (58.) den Ausgleich markieren können. Der wollte jedoch nicht fallen. Welzheims Angriff stoppte die Fichtenberger Drangperiode schließlich abrupt. Matthias Hinz in der 67. Minute und Hakan Cantürk in der 76. Minute schraubten das Ergebnis auf ein deutliches 0:3 in die Höhe und zogen der Heimelf schließlich den Zahn. Den Schlusspunkt setzte Ronny Stettner mit einem Traumtor per Freistoß aus 35 Metern zum 0:4 in den Winkel (82.) – die Messe war jedoch schon zuvor gelesen.

Für die SKF geht es nun einzig darum, über Ostern das nötige Selbstvertrauen und den einen oder anderen Punkt für die sich anbahnende Saisonschlussphase zu holen. Die drei Auswärtsspiele gegen Lippoldsweiler, Oberrot und Weiler zum Stein werden dann Aufschluss darüber geben, wo es die SKF im Saisonfinale hinzieht.

SK Fichtenberg: Mario May, Marco Huber, Alexander Ruhl, Dennis Wahl, Malte Specht, Simon Gutekunst (77. Andreas Rosenau), Patrick Mai, Bastian Kübler (28. Janos Kerekes), Jannik Fritz, Egzon Bekaj (46. Jannik Paxian), Daniel Papadopoulos (85. Julian Feucht)