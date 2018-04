Fußball VfR verliert beim Zweiten

Sindringen / Michael Lauckner

Der VfR Altenmünster tat sich mit dem Untergrund in Ernsbach recht schwer. Es gab zunächst ein paar technische Fehler. Von VfR-Keeper Kai Wiedmann musste vor Fabio Roth so eine Ungenauigkeit bereits nach neun Spielminuten geklärt werden. Die Gastgeber schalteten nach Ballverlusten der Gäste geschickt und schnell um. Das Tor der Platzherren durfte aber so einfach nicht fallen. Ein weiter Einwurf gelangte am kurzen Eck des Altenmünsterer Gehäuses zu Fabio Roth, der drehte sich mit dem Ball und traf zum letztlich entscheidenden Tor des Tages.

Auch danach war Sindringen-Ernsbach mit den klareren Torchancen präsenter. Kurz vor der Halbzeitpause durfte Fabio Roth allein auf Kai Wiedmann zusteuern, doch der Gästetorspieler behielt eisern die Nerven und fischte dem Angreifer den Ball vom Fuß. Kurz darauf war plötzlich das Tor der Gastgeber leer, doch der Schuss von Sascha Tremmel war zu ungenau.

Aggressiver nach der Pause

Der VfR kam dann deutlich aggressiver aus der Kabine. Das frühe und nun energische Stören schmeckte den Gastgebern überhaupt nicht. Ein Freistoß von Sascha Tremmel strich an Freund und Feind vorbei, und der Sindringer Keeper hatte auch so seine Probleme. Letztlich wurde das Leder erst auf der Torlinie geklärt. Dann war es ein Pass von Patrick Lettenmaier auf Florian Immel, der in höchster Not zum Eckball bereinigt wurde.

Der VfR hatte nun den Kampf angenommen, ließ aber auch Räume für die Gastgeber. Dies nutzten die Platzherren jedoch nur einmal wirklich gut in der 72. Spielminute. Der Ball kam zum freistehenden Yannick Lofti, der in dieser Situation gegen VfR-Torspieler Kai Wiedmann aber zu genau gezielt hatte und nur den Pfosten traf.

„Grün-Weiß“ hatte in der Nachspielzeit eine dicke Möglichkeit zum Ausgleich, doch der Freistoß des eingewechselten Patrick Lettenmaier streifte lediglich die Latte.

SG Sindringen-Ernsbach – VfR Altenmünster 1:0 (1:0)

Tore: 1:0 Fabio Roth (18.)

VfR Altenmünster: Wiedmann, Maric (88. Hohenstein), Horn (77. Saric), Gleß, Immel, Fuchs, Bayerlein, Kober, Sami, Wenzel, Tremmel (61. Lettenmaier)