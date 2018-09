Fußball VfR und Dünsbach spielen gegen Titelfavoriten

Gerabronn / Joachim Mayershofer

„Leider haben wir es mit der Niederlage in Altenmünster verpasst, uns in der Tabelle etwas mehr Luft zu verschaffen“, erklärt Dünsbachs Abteilungsleiter Alexander Küßner nach dem 1:3 beim VfR. „Mit dem Spiel können wir nicht zufrieden sein. Wenn wir vor dem 1:0 in Führung gehen, und die Chancen waren definitiv da, kann sich das Spiel in die andere Richtung bewegen. Leider ist genau dies nicht gelungen.“ So seien letztlich vermeidbare Fehler in der Defensive und die schwache Chancenverwertung verantwortlich für die verdiente Niederlage gewesen. Mit Wachbach kommt nun einer der Meisterschaftsfavoriten nach Dünsbach. „Eigentlich der optimale Gegner zu diesem Zeitpunkt, hier können wir zeigen, dass wir es besser können“, sagt Küßner. Klar sei Wachbach Favorit, aber das Spiel gegen Mainhardt habe gezeigt, „dass auch sie verwundbar sind“. Beim 0:3 kassierte Wachbach seine einzigen drei Gegentore. Am Wochenende siegte der SVW 6:0 gegen Hessental. Mit Daniel Gronbach, Florian Spang, Manuel Kappes und Philip Schaffert fehlen Dünsbachs Trainer Tilman Naundorf weiterhin mehrere Schlüsselspieler verletzt.

Wann platzt für den Aufsteiger TSV Ilshofen II der Knoten, fragt sich nicht nur Trainer Joachim Pfeiffer. „Wir halten gut mit, haben es aber bis jetzt nicht geschafft, den ersten Dreier einzufahren.“ Ob dies nun in Michelfeld gelingt? Der Gegner hat schon zwei Siege – darunter gegen den hoch gewetteten TSV Obersontheim – und zwei Unentschieden erreicht und steht somit im gesicherten Mittelfeld. „Gegen diese mit erfahrenen Spielern ausgestattete Mannschaft zu bestehen, wird sicher nicht leicht“, erklärt Pfeiffer. Aber gerade da­rin liege die Chance. „Wenn wir unser Spiel über 90 Minuten durchziehen können, haben wir sicher die Chance, zumindest einen Teilerfolg zu erzielen“, so der Trainer des TSV Ilshofen II.

Sindringen in Torlaune

Thomas Wenzel, Trainer des VfR Altenmünster, durfte sich über den zweiten Bezirksliga-Sieg in Folge freuen. „Mit dem Spiel gegen Dünsbach haben wir einen weiteren wichtigen Dreier geholt.“ Das sei ein guter Auftakt für das Volksfest gewesen, erklärt der VfR-Coach. „Allerdings bereiten wir uns seit Dienstag auf den nächsten Gegner aus Sindringen vor.“ Der Spitzenreiter hat bislang alle vier Spiele gewonnen, am Sonntag den TSV Braunsbach mit 10:0 abgeschossen, ein Torverhältnis von 21:1. „Wir stehen vor einer sehr schweren Auswärtsaufgabe“, betont Wenzel. Zumal ihm gleich vier wichtige Spieler gegen die SG Sindringen/Ernsbach fehlen: Patrick Lettenmaier, Samuel Baierlein, Jonas Burkert (alle im Urlaub) und Manuel Kober (geschäftlich).

Sonntag, 15 Uhr

Tura Untermünkheim – VfL Mainhardt, SGM Markelsheim – TSV Braunsbach, SG Sindringen – VfR Altenmünster, TSV Dünsbach – SV Wachbach, TSV Hessental – Spfr. Bühlerzell, TSV Obersontheim – SV Mulfingen, SGM Niedernhall – TSV Neuenstein, TSV Michelfeld – TSV Ilshofen II