Crailsheim VfR II gelingt Überraschung

Crailsheim / Von den Vereinen

Spvgg Satteldorf II – FC Honhardt

3:0 (0:0)

Tore: 1:0 Marius Kohr (56.), 2:0 Antonio Fernandez-Martinez (79.), 3:0 Heiko Burkhardt (83.)

SSV Stimpfach – GSV Waldtann

1:1 (1:1)

Tore: 0:1 Holger Bartelmeß (42.), 1:1 Raphael Klein (43.)

Beide Teams hatten in der Anfangsphase Probleme beim Spielaufbau. Der finale Pass landete größtenteils beim Gegner oder im leeren Raum. Je mehr Zeit verstrich, desto besser kamen die Hausherren in Fahrt, sie blieben aber harmlos. Kurz vor der Pause gingen die Gäste in Führung. Holger Bartelmeß drückte den Nachschuss nach einem Freistoß aus abseitsverdächtiger Position ins Netz. Viel Zeit zum Jubeln blieb nicht. Die Antwort des SSV, eine schnelle Kombination in den Gästestrafraum, setzte Raphael Klein zum Pausenausgleich. Nach Wiederanpfiff waren Strafraum­szenen erst einmal selten zu sehen. Beide Teams hatten die Möglichkeit zur Entscheidung. Auf SSV-Seite rettete der Pfosten, bei Waldtann beendete der Keeper das Solo von Patrick Stegmeier. – Reserven: 0:0

VfB Jagstheim – ESV Crailsheim

4:4 (1:1)

Tore: 0:1 Sven Schwanicke (28.), 1:1 Daniel Spretka (32.), 1:2 Eigentor (64.), 2:2 Marcel Ruf (66.), 2:3 Femi Marmullakay (60.), 3:3 Sven Schmidt (70.), 3:4 Sven Schwanicke (80.), 4:4 Christian Bantel (89.)

Beide Mannschaften hatten am Anfang Schwierigkeiten, in den gegnerischen Strafraum zu kommen. Die Jagstheimer versuchten es mit Weitschüssen, die der Gästekeeper entschärfen konnte. Sven Schwanicke zeigte dann, wie man aus 18 Metern den Ball im Tor unterbringt, eröffnete damit den Torreigen. Daniel Spretka glich noch vor der Halbzeit aus. Mit einem Eigentor eines Jagstheimer Abwehrspielers begann dann die turbulente Schlussphase. Marcel Ruf konnte für seine Farben das 2:2 erzielen. Femi Marmullakay überraschte den Jagstheimer Torwart mit einem Freistoß aus 35 Metern. Postwendend fiel der erneute Ausgleich für die Einheimischen durch Sven Schmidt. Die Führung für den ESV erzielte Sven Schwanicke und kurz vor Schluss setzte Christian Bantel den Schlusspunkt unter ein Spiel, das die Jagstheimer aufgrund der Mehrzahl an Chancen hätten gewinnen müssen. – Reserven: 6:5

VfR Altenmünster II – SV Tiefenbach 1:0 (1:0)

Tore: 1:0 Marc Schäfer (6.)

Altenmünster II war im Vergleich zur Vorwoche nicht wiederzuerkennen. Mit einer sehr konzentrierten Vorstellung wurde der Tabellenführer mit 1:0 bezwungen. Die erste Niederlage für Tiefenbach. Die sehr flotte Partie begann ideal für die Grün-Weißen. Das Siegtor fiel schon in der Anfangsphase. Einen zu kurzen Rück­pass der Tiefenbacher Abwehr erlief Marc Schäfer und verwandelte den Ball eiskalt. Konstantin Gross hatte drei Minuten später das 2:0 auf dem Fuß, sein Lupfer ging aber drüber. Tiefenbach hatte die erste Möglichkeit durch Michael Munzinger, aber Torspieler Kai Wiedmann war einen Schritt schneller. Dem Spitzenreiter fiel wenig ein, um die VfR-Abwehr in Gefahr zu bringen. Seine gefährlichen Angriffsspieler konnte er nicht in Szene setzen. Auch in der zweiten Hälfte war der Altenmünster II gleich wach. Ein feiner Rückpass auf Jonathan Rück, dessen Schuss aber das Toreck knapp verfehlte. Die größte Möglichkeit für die Gäste ergab sich nach einem Freistoß. Torspieler Kai Wiedmann klärte zunächst mit der Faust, aber Robin Belle kam an den Ball. Der VfR konnte nur mit vereinten Kräften die Situation bereinigen (70.). Altenmünster II war in der Schlussphase dem 2:0 nahe. Mustapha Bojang erkämpfte sich den Ball, passte zu Mohammad Mosabi, dessen Schuss landete aber am Außennetz.

TSV Dünsbach II – KSG Ellrichshausen 4:4 (4:3)

Tore: 1:0 Lukas Kircher (15.), 1:1 Eigentor (18.), 2:1, 3:1 Benjamin Walch (26., 30.), 4:1 Mario Guttknecht (35.), 4:2 Steffen Dietrich (36.), 4:3 Eigentor (37.), 4:4 Marc Schön (75.)

Es ging von Anfang an munter hin und her – mit den zwingenderen Chancen für den TSV Dünsbach II. Konstantin Heynold (5.) und Mario Guttknecht (10.) scheiterten zunächst noch. Lukas Kircher gelang nach einem Querpass von Guttknecht das 1:0 (15.). Nur drei Zeigerumdrehungen später fiel der Ausgleich für die KSG. Ein Rückpass rutschte durch und wurde von Dieter Stieben im Dünsbacher Tor ins Aus gegrätscht. Der Schiedsrichter sah den Ball aber hinter der Torlinie. Dünsbach war im Anschluss zielstrebiger und konnte binnen zehn Minuten das Ergebnis auf 4:1 schrauben: Zweimal traf Benjamin Walch (26., 30.), einmal Mario Guttknecht (35.). Doch Ellrichshausen zeigte sich nicht geschockt und kam durch Steffen Dittrich und ein Eigentor direkt zum Anschluss. In der zweiten Halbzeit zeigte sich die KSG druckvoller und riss das Spiel an sich. Dünsbach hatte kaum noch etwas entgegenzusetzen und konnte sich bei Torhüter Dieter Stieben bedanken, der mit einigen tollen Paraden die Führung festhielt. In der 75. fiel dann der verdiente Ausgleich durch Marc Schön. Ellrichshausen wollte nun den Sieg, doch Dünsbach schaffte es, den Ausgleich zu halten.

TSV Unterdeufstetten – SV Großaltdorf 3:2 (2:1)

Tore: 1:0 Martin Rokowski (32.), 1:1 Julius Stock (35.), 2:1 Andreas Etzel (41.), 3:1 Martin Rokowski (69.), 3:2 Hannes Hofer (87., FE)

Es dauerte etwas, bis von beiden Mannschaften Fußball gespielt wurde. Die Hausherren kombinierten sich gut durch die gegnerischen Reihen, ohne sich aber nennenswerte Chancen herauszuspielen. So musste ein Freistoß zur Führung herhalten. Martin Rokowski zirkelte den Ball ins rechte Eck (32.). Großaltdorf antwortete prompt. Nach einem Einwurf stand Hannes Hofer nahezu blank vor Marcel Gensmantel. Dieser konnte aus kurzer Distanz parieren, aber der Nachschuss saß. Nach einer starken Kombination vollendete Andreas Etzel sehenswert mit einem Schlenzer ins lange Eck. Nach dem Wechsel startete Unterdeufstetten druckvoll. Der Gästekeeper entschärfte einen Kopfball von Sergiu Barboni gerade noch. Nun nahm die Qualität des Spiels ab. Beide Mannschaften agierten nur noch mit langen Bällen. Erneut traf Rokowski mit einem Freistoß (69.). Das Spiel schien entschieden, aber der TSV verpasste es, den Deckel draufzumachen. Der Anschlusstreffer durch einen Elfmeter kam zu spät. Die Punkte bleiben somit verdient beim TSV Unterdeufstetten.