Fußball VfR gibt Führung noch aus der Hand

Crailsheim / Michael Lauckner

Die erste große Möglichkeit für den VfR ergab sich bereits nach wenigen Minuten. Patrick Lettenmaier passte auf Florian Immel, doch der überlegte zu lange und schob den Ball am Tor vorbei. Danach fanden die Gäste besser in die Zweikämpfe. Die Führung für die Mulfinger war dann aber zu einfach: Einen langen Ball schnappte sich Michael Lieb und traf ins kurze Eck.

Altenmünster tat sich danach schwer gegen die kompakte Defensive der Gäste. Dann aber doch der Ausgleich: Lettenmeier passte von Außen erneut auf Immel, dessen Schuss wurde zu kurz geklärt, Winterneuzugang Dennis Maric war zu Stelle und haute den Ball zum Ausgleich unter die Latte. Danach fand der VfR dann immer besser im Spiel und kam mit dem Pausenpfiff zur Führung. Andreas Fuchs spielte zu Lettenmaier, der kurvte in die Mitte und gegen den platzierten Schuss ins lange Eck gab es keine Abwehrmöglichkeit.

VfR lässt zu viele Räume

Mit der Führung im Rücken wurden dann aber unverständlicherweise Weise den Gästen in der zweiten Hälfte zu viele Räume angeboten. So kam es zu einem Foul im eigenen Strafraum. Michael Lieb ließ sich diese Chance zum Ausgleich nicht entgehen und verwandelte vom Punkt zum 2:2. Auch danach rückte die Heimelf immer wieder weit auf, was den Gästen Raum für ihre schnellen Gegenangriffe bot. So war Felix Beck auf rechts ganz frei. Seinen tollen Pass schob Nico Riedel einfach ins Tor. Nun war Altenmünster wieder gefordert, bot den Gästen dabei aber weitere gute Kontermöglichkeiten, die jene aber fahrlässig liegen ließen. Doch auch der VfR konnte mit der Brechstange keine Chancen mehr kreieren und so blieb es dabei, dass die Gäste die Punkte von der Kirchstraße mitnehmen durften.



VfR Altenmünster – SV Mulfingen

2:3 (2:1)

Tore: 0:1 Michael Lieb (3.), 1:1 Dennis Maric (27.), 2:1 Patrick Lettenmaier (45.), 2:2 Michael Lieb (52. FE), 2:3 Nico Riedel (69.)

VfR Altenmünster: Wiedmann, Maric (75. Gleß), Munz (86. Ries), Immel, Fuchs, Lettenmaier, Kober (11. Bayerlein, 86. Irsiegler), Planinic, Sami, Wenzel, Tremmel