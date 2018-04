Crailsheim VfR beendet seinen Negativlauf

Crailsheim / Michael Lauckner

Das Spiel war eher Stückwerk. Beide Teams wussten, dass ein Dreier sehr wichtig ist, um wieder die Kurve zu kriegen. Die Möglichkeiten entstanden aus Standards und aus groben Fehlern. Andreas Fuchs wurde beim Klären angeschossen, der Ball ging knapp am Tordreieck vorbei (18.). Dann war es VfR-Torspieler Kai Wiedmann, der aus alter Freundschaft Florian Immel den Ball in den Fuß spielte (24.). Dieser konnte den Ball aber nicht kontrollieren. Eine abgefälschte Flanke von Patrick Lettenmaier flog am kurzen Eck vorbei (25.). Nach einem Bock in der VfR-Abwehr traf Jonas Müller das leere Tor nicht (35.). Denis Sailers Lupfer ging übers Tor. Ein tolles Zuspiel von Daniel Horn brachte die Führung für den VfR. Er spielte in die Schnittstelle zu Patrick Lettenmaier, der mit seinem Schuss ins lange Eck dem Torspieler keine Chance ließ (44.). Neuenstein war durcheinander, aber Altenmünster verpasste es zweimal, die Führung auszubauen.

In der zweiten Hälfte war dann zu merken, dass beide Mannschaften schon am Freitag tätig waren. Den Ausgleich vergab Denis Sailer (62.). Der VfR spielte seine Konter nicht konzentriert aus. Jonas Müller köpfte einen Eckball der Gäste vorbei und auch Florian Langer brachte den Ball nicht zum 1:1 unter. Mit etwas Glück siegte der VfR nach zuletzt nur einem Punkt aus fünf Spielen.

Altenmünster – Neuenst. 1:0 (1:0)

Tore: 1:0 Patrick Lettenmaier (28.)

VfR: Wiedmann, Horn, Planicic, Maric, Immel, Fuchs (88. Irsigler), Lettenmaier (80. Colak), Bayerlein, Sami (52. Munz), Wenzel, Tremmel