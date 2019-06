Der VfB-Fanclub Alt Hall feiert drei Tage lang auf dem Riedener Sportplatz seinen fünften Geburtstag. Stuttgart gewinnt das Duell der Traditionsteams 2:1 gegen den SV Rieden.

Kurz vor dem eigentlich auf 16 Uhr angesetzten Anpfiff wird es kuschelig. Aus drei Himmelsrichtungen kommend ziehen Gewitterwolken in Richtung Riedener Sportplatz, es beginnt heftig zu regnen. Auch der Großteil der VfB-Spieler flüchtet sich ins einigermaßen Trockene. Unter dem Dach der überdachten Riedener Auswechselbank, eigentlich für maximal zehn Personen gebaut, drängen sich 25 Menschen: neben zwei Sanitätern zehn Zuschauer und der Großteil des VfB-Trosses. Wer wer ist, kann man nur noch an den Stimmen erkennen. Es fühlt sich an wie beim Skifahren, wenn von außen immer mehr Personen in die bereits gut gefüllte Gondel drängen.

„Der Hitz darf nicht mehr rein“, ruft einer. „Denn der hat den Gente entlassen.“ Es folgt ein kurzes Gelächter. Die meisten wissen, was gemeint ist. Sportdirektor Thomas Hitzlsperger hat den Vertrag des langjährigen VfB-Spielers Christian Gentner nicht verlängert. „Seid ihr alle Trainer, oder warum seid ihr alle hier drinnen?“, fragt Weltmeister Guido Buchwald.

Buchwald macht Witze

Ein Blitz zuckt in der Nähe nieder. „Ich hab noch nie einem Bundesliga-Trainer die Hand gegeben“, sagt einer. „Der Unterschied zur Bundesliga ist, dass der Platz nicht so stumpf ist“, murmelt Peter Reichert, Chef der VfB-Traditionsmannschaft. „Der Rasen ist schon recht hoch“, ergänzt Buchwald. Der Regen wird immer heftiger. Reichert: „Wir fangen an, der Guido muss in der Halbzeit weg.“ „Wir sind die alte Garde, wir fangen an“, ergänzt Buchwald. Keiner regt sich, während es laut donnert. „Du kannst unter der Latte stehen. Da wird nur dein Bauch nass“, sagt Buchwald zu Christof Weber. Alle lachen, auch der 53-jährige Torwart.

Nun lässt der Regen ein wenig nach. Buchwald: „Wir brauchen einen Gegner, ich sehe keinen.“ Tatsächlich ist kein Spieler des SV Rieden zu sehen. Lediglich Ralf Allgöwer und Victor Lopes waren nicht vor dem Regen geflüchtet und hatten sich die ganze Zeit auf dem Platz warm gespielt.

VfB Stuttgart in Ilshofen Stuttgarter schenken Hohenlohern elf Tore und noch mehr Autogramme Der VfB Stuttgart erzielt gegen die Hohenlohe-Auswahl ein zweistelliges Ergebnis.

Tatsächlich geht es doch noch los mit dem Spiel der Traditionsmannschaften VfB Stuttgart gegen SV Rieden. Auf der einen Seite ehemalige Bundesligakicker, auf der anderen Riedener aus mehreren Jahrzehnten. Die 60 Minuten leben von einzelnen schnellen Aktionen und Kabinettstückchen. Kevin Kuranyi trifft vor 800 Zuschauern ins lange Eck. Etwas überraschend gleicht Volker Schmidt zum 1:1 aus. VfB-Keeper Weber meint später: „Ich habe den Ball nicht mehr gesehen.“ Torschütze Schmidt (49) „fühlte sich an alte Zeiten erinnert. Es war ein toller Pass von Jürgen Kronmüller in die Tiefe. Danach war mein Schuss einfach zu hart.“ Achim Glückler stellt in der zweiten Halbzeit noch auf ein 2:1 für den VfB.

VfB Stuttgart Kuranyi, Hitzlsperger, Buchwald: VfB-Traditionself spielt gegen Rieden Bilderstrecke öffnen

Auch wenn keiner das Spiel richtig sportlich ernst nimmt, Einsatz ist trotzdem zu sehen. Nur zweimal pro Jahr tritt die VfB-Traditionself ohne Gage an, eine Partie davon ist für das Offizielle Fanclub-Turnier (OFC) reserviert.

d´Der VfB-Fanclub Alt Hall konnte zu seinem fünfjährigen Jubiläum Ralf Klenk (54), beim VfB angestellter Fanbeauftragter, überzeugen, das 25. OFC-Turnier ausrichten zu dürfen. „Anfangs haben wir diese Turniere in der Halle ausgerichtet, doch wir wollten ins Freie“, sagt Klenk. „Und dazu gerne aufs Land.“ Denn dann gäbe es weniger Clubs, die abends zum schlafen nach Hause fahren. „Das stärkt die Gemeinschaft der Fanclubs, wenn sie zusammen zelten und feiern.“ Rund 500 offizielle VfB-Fanclubs gibt es, 25 maßen sich in Rieden. Jürgen Böhm, Vorstand von Alt Hall, freut sich: „Das ist für uns eine besondere Ehre.“ Zweiter Vorsitzender Marcel Fischer ergänzt: „Es ist toll, mit welchem Respekt Spieler und Fans an den insgesamt drei Tagen miteinander umgehen.“

