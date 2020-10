Der VfB Stuttgart wird für seine Talent- und Nachwuchsförderung künftig auch in Hohenlohe mit einem Fußballstützpunkt für Kinder und Jugendliche vertreten sein. Dabei kooperiert der Bundesligaaufsteiger mit dem FSV Hollenbach. Das teilte der VfB-Ausstatter und Hollenbach-Sponsor Jako mit, der in dem Hohenloher Ort seinen stammsitz hat. Ziel der Partnerschaft sei es, Talente zu entdecken, zu entwickeln und zu begleiten.

Der VfB Stuttgart arbeite bereits mit verschiedenen Partnervereinen zusammen für sein Nachwuchsleistungszentrum zu gewinnen. Mit dem FSV Hollenbach erschließt der Bundesligist nun auch die Region Hohenlohe, in der es bisher noch keine Kooperationen gab.

Talentfördertrianing soll Jugendlichen bei ihnen zu Hause zu Gute kommen

Das erklärte Ziel ist es, durch Maßnahmen wie Trainerfortbildungen und Sichtungsveranstaltungen ein noch höheres Niveau in der Ausbildung der jungen Sportler zu erreichen. Mit Hilfe von gezielten Talentfördertrainings sollen die regionalen Talente nicht nur früh erkannt, sondern auch in ihrem heimischen Umfeld ausgebildet und langfristig gefördert werden können. Das erste Sichtungstraining beim FSV Hollenbach findet am Montag, 26. Oktober statt.

Die Vorstandschaft des FSV Hollenbach sagt dazu: „Unser Verein geht in der Region Hohenlohe einen ähnlichen Weg wie der VfB Stuttgart. Um die hohe Qualität des Kaders langfristig zu sichern, spielt der Nachwuchs eine immer wichtigere Rolle. Da liegt es nahe, geeignete Kooperationen zu schließen, die beide Parteien weiterbringen. Wir freuen uns, hierfür ab sofort den großen VfB Stuttgart an unserer Seite zu haben. Das bringt natürlich einen Mehrwert für die ganze Region.“

Um auch langfristig in den oberen Amateurligen erfolgreich sein zu können, sei der FSV in seiner Nachwuchsförderung bereits gut aufgestellt. Aktuell spielen in der ersten Mannschaft 13 Spieler, die aus der eigenen Jugend stammen. Auch Profis seien aus dem Verein bereits hervorgegangen. Insgesamt 16 Profispieler im In- und Ausland wurden beim FSV Hollenbach ausgebildet.

VfB-Angebot steht Fußball-begeisterten Kindern offen

Als Ausrüster beider Vereine habe Jako das Potenzial erkannt, das sich aus einer Kooperation ergibt. Der FSV Hollenbach, dessen Vereinsgelände nur wenige Meter vom Firmen-Hauptsitz entfernt liegt, ist zugleich Heimatverein des Firmengründers und Vorstandsvorsitzenden Rudi Sprügel. Er sagt: „Wir sind sehr froh und auch ein bisschen stolz auf das Zustandekommen der Kooperation zwischen dem VfB und dem FSV. Ich persönlich sehe diese Zusammenarbeit als eine hervorragende Gelegenheit für die gesamte Region Hohenlohe, um unseren jungen Talenten einen zusätzlichen Motivationsanreiz zu bieten und sich relativ früh ins Blickfeld zu spielen.“

Thomas Hitzlsperger, Vorstandsvorsitzender des VfB, betont: „Von dieser neuen Kooperation werden alle Beteiligten nachhaltig profitieren. Für den VfB bietet sie neben dem weiteren Ausbau unseres Partnernetzwerkes auch die Möglichkeit, uns zusammen mit unserem Partner Jako in einer weiteren Region Baden-Württembergs für den Nachwuchsfußball zu engagieren und junge Sportler für den VfB zu begeistern.“

Auch die VfB-Fußballschule bietet im Rahmen dieser Kooperation Fördertrainings in verschiedenen Altersklassen beim FSV Hollenbach an. Dieses Angebot steht allen fußballbegeisterten Kindern offen.