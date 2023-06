Betrübt, enttäuscht und irgendwie geschockt. So beschreibt Jürgen Böhm, Vorsitzender des VfB-Fanclubs Alt Hall, die Stimmung unter den VfB-Anhängern nach dem 1:1 gegen Hoffenheim am vergangenen Samstag. Seitdem ist klar, dass die Stuttgarter in die Relegation müssen. Dort treffen sie am Donner...