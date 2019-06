Themen in diesem Artikel VfB Stuttgart Crailsheim

Parken, Eintritt, Essen und so weiter: Das müsst ihr zu dem Spiel gegen die Profis des VfB Stuttgart wissen.

Abertausende Menschen in Hohenlohe sind Fans des VfB Stuttgart. Jetzt kommt ihre Lieblingsmannschaft in die Region und spielt gegen eine Auswahl der besten Spieler Hohenlohes. Die Veranstalter rechnen mit 4000 Zuschauern bei der Partie.

Schon im vergangenen Jahr gab es eine Partie der Hohenlohe-Auswahl mit einer Profimannschaft: Der damals frisch aufgestiegene 1. FC Nürnberg gewann gegen die regionale Mannschaft im Schönenbürgstadion in Crailsheim.

Sportplatz und Anpfiff – wann und wo beginnt das Spiel?

Der VfB Stuttgart spielt am Sonntag, 23. Juni, gegen die Hohenlohe-Auswahl. Der Anpfiff ist um 16 Uhr. Die Mannschaften tragen das Spiel aus auf dem Sportplatz des TSV Ilshofen. Vor fast genau einem Jahr hat dieser Verein dort nach einem bis zur letzten Sekunde spannenden Spiel seinen Aufstieg in die Oberliga gefeiert. Die Adresse des Sportplatzes und des TSV-Vereinsheims ist Aspacher Straße 14, 74532 Ilshofen.

Hohenlohe gegen Stuttgart – wo parken?

Wenn in Ilshofen etwas los ist, sind die Parkplätze bald voll. Weil die Veranstalter 4000 Zuschauer erwarten, sollten Gäste mit dem Auto frühzeitig anreisen. Parkeinweiser helfen dabei einen Abstellplatz in der Nähe zu finden. Die Parkplätze sind direkt am Sportgelände auf der anderen Seite der Aspacher Straße. Auch die Parkplätze der nahe gelegenen Schule in der Gartenstraße 25, 74532 Ilshofen, an der Kreuzung zur Aspacher Straße, können genutzt werden.

Was kosten die Eintritt-Tickets?

Die Eintrittskarte zum Spiel kostet 8 Euro (6 Euro ermäßigt). Es gibt ausschließlich Stehplätze mit freier Platzwahl. Ermäßigungen erhalten Schüler, Studenten, Frauen, Rentner und Kinder. Die Tickets sind im Online-Ticketshop des TSV Ilshofen und an drei Kassen am Sportplatz erhältlich.

Eigentlich mag ich den VfB Stuttgart nicht – gibt es eine Alternative?

Auch für Fußballfans, die nicht die Profis des VfB Stuttgart sehen wollen, hat Hohenlohe am Sonntagnachmittag etwas zu bieten. In Hollenbach spielt der FSV das Relegationsrückspiel gegen den Freiburger FC. Es geht um den Aufstieg in die Oberliga. Das Hinspiel ging unentschieden 2:2 aus. Die Freiburger waren auch schon die Gegner beim Aufstieg des TSV Ilshofen im Jahr 2018.

Was ist die Hohenlohe-Auswahl?

In der Hohenlohe-Auswahl spielen Fußballer aus Mannschaften der Region Hohenlohe. Der Oberligist TSV Ilshofen ist die stärkste und stellt zahlreiche Spieler, wie auch den Trainer Ralf Kettemann, der in der kommenden Saison die U23 der TSG Hoffenheim trainieren wird. Außerdem stellen noch der Oberliga-Absteiger Backnang und die Landesligisten TSV Crailsheim, Sportfreunde Schwäbisch Hall und andere Vereine Spieler. Vom FSV Hollenbach spielt dieses Mal kein Spieler mit, weil der Verein gleichzeitig um den Oberliga-Aufstieg in der Relegation spielt.

Das ist der Kader der Hohenlohe-Auswahl:

TSV Ilshofen: Karel Nowak, Baba Mbodji, Simon Wilske, Daniel Schelhorn, Lukas Lindner, Benjamin Kurz, Maximilian Egner

Sportfreunde Schwäbisch Hall: Christian Baumann, Ali Gökdemir

TSV Crailsheim: Daniele Hüttl, Hannes Wolf, Marc Wagemann, Thomas Weiß

SpVgg Satteldorf-Gröningen: Serdal Kocak

SG Sindringen-Ernsbach: Fabio Roth

TSV Pfedelbach: Julian Krämer

SSV Gaisbach: Jonathan Baur, Nicolas Baur

TSG Backnang: Julian Schiffmann

SV Wachbach: Felix Ettwein

TSV Obersontheim: Marco Pfitzer

Neckarsulmer SU: Maximilian Gebert