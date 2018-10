Fußball Verfolgerduell in Eutendorf

Eutendorf / Hans Buchofer

In der A1 Hohenlohe verteidigte der SV Westheim seine Führung mit einem klaren Sieg gegen den TSV Pfedelbach II. Morgen spielt Westheim beim TSV Ingelfingen, der von seinen vier Heimspielen immerhin drei gewinnen konnte. Für den Tabellenführer dürfte also die Aufgabe beim Tabellenvierten nicht einfach werden.

Unmittelbare Gefahr droht den Westheimern derzeit nur vom TSV Eutendorf und dem SV Dimbach, die morgen aufeinandertreffen. Alle anderen Mannschaften haben den Kontakt zum Spitzenreiter schon verloren.

Die SG Hall gastiert beim SC Michelbach/Wald, und auch in diesem Spiel dürfte für Spannung gesorgt sein, denn der Gastgeber verlor noch kein Heimspiel und die Haller Gäste verloren auch noch kein Auswärtsspiel. Der SC Steinbach wird wohl seinen Heimvorteil gegen das Schlusslicht TSV Untersteinbach nutzen und mit einem Dreier noch mehr Abstand nach unten gewinnen können.

Kupferzell konnte nach langer Durststrecke gegen Bibersfeld gewinnen und dürfte sich auch gegen den Vorletzten Künzelsau durchsetzen. Im Spiel des TSV Pfedelbach II gegen die SGM Bretzfeld wollen beide Teams mehr Abstand nach unten erreichen.

TSV Eutendorf – SV Dimbach

Nach der Galavorstellung von Eutendorf in Bretzfeld darf man auf das Topspiel gegen Dimbach gespannt sein. Beide Mannschaften haben noch alle Chancen auf den Titel, doch morgen steht der Kampf um den zweiten Tabellenplatz im Vordergrund. Die Gastgeber haben dabei die Möglichkeit, mit Dimbach ihren schärfsten Rivalen abzuhängen. Die Gäste haben die Chance, ihren Gegner vom zweiten Platz verdrängen zu können. Dimbach scheint in der Abwehr gut besetzt zu sein, genauso wie die Platzherren, doch im Angriff dürfte die Butz-Truppe die besseren Karten zu haben (Anpfiff: 16 Uhr).

TSV Gaildorf – SC Bibersfeld

Dem TSV Gaildorf gelangen aus den vergangenen fünf Spielen vier Siege. Die Mannschaft deutete damit an, dass sie so langsam wieder auf Touren kommt. Im Heimspiel gegen den SC Bibersfeld soll dieser positive Trend fortgesetzt werden. Von der Bilanz her dürften die Einheimischen zu favorisieren sein, denn Bibersfeld gewann noch kein Spiel beim Gegner und wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Doch unterschätzen sollte die TSV-­Truppe ihren Gegner nicht, denn der Aufsteiger will Punkte gegen den Abstieg sammeln und wird sicher auf einen Punkt auf der Bleichwiese aus sein.­