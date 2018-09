Fußball Verfolger unter Zugzwang

Crailsheim / Willi Hermann

Wenn man sich die aktuellen Partien in der Kreisliga A2 anschaut, könnte es für einige Mannschaften schon das Wochenende der Wahrheit werden. Nachdem Kirchberg und Matzenbach noch ohne Fehl und Tadel an der Spitze liegen, gilt es für einige Teams, die selbst Anspruch auf einen Platz im Vorderfeld angemeldet haben, jetzt unbedingt den Anschluss zu halten.

Ganz extrem ist hier morgen auf jeden Fall der SV Westgartshausen gegen den Tabellenführer gefordert. Nachdem es bisher nur zu vier Punkten aus den bisherigen fünf Partien gereicht hat, könnte man nach einer Niederlage und dann 14 Punkten Rückstand seine Träume wohl schon begraben.

Spannend wird es im Verfolgerduell zwischen Leukershausen und Aufsteiger Langenburg. Beide haben erst eine Niederlage hinnehmen müssen, brauchen jetzt aber den Erfolg, um ganz vorne dabeizubleiben. Beide haben ihre Vorzüge in der Offensive, jedes Team hat schon elf Treffer erzielt. Beide sind dafür in der Defensive nicht unverwundbar.

Unter ähnlichen Vorzeichen steht die Partie zwischen Matzenbach und dem TSV Crailsheim II. Die Gastgeber haben mit Michael Rein (6) und Michael Kranz (5) gleich zwei Akteure unter den Top 4 in der Torschützenliste. Die Gäste mit Sebastian Krüger einen Akteur, der seine sechs Treffer in nur einer Partie erzielt hat, beim bisher einzigen Sieg über Hengstfeld.

Auch in der Partie zwischen Gerabronn und Gründelhardt geht es für die beiden Kontra­henten darum, den Anschluss an die Spitze zu halten und nicht schon jetzt abreißen zu lassen. Beim Vorjahreszweiten Gerabronn ist die Leichtigkeit der letzten Saison weg, auch wenn es nach der bitteren Niederlage gegen Rot am See zuletzt wieder einen Sieg über Ingersheim zu vermelden gab. Auch bei Gründelhardt läuft es noch nicht ganz rund. Vor allem in der Offensive hapert es noch.

Wenigste Tore, meiste Gegentore

Vollkommen unterschiedlich sind die Befindlichkeiten der beiden Kontrahenten im Derby zwischen Hengstfeld und Rot am See. Bei den Gastgebern läuft bisher noch gar nichts zusammen. Es wurden die wenigsten Treffer erzielt und die meisten Gegentore kassiert. Dagegen haben sich die Gäste mit ihren zwei Siegen in Folge vom Tabellenende gelöst und könnten mit einem Erfolg sogar ein wenig nach oben schauen.

Ähnlich prekär wie in Hengstfeld ist auch die Lage in Brettheim. Auch wenn es am Sonntag bei Crailsheim II endlich zum ersten Punkt gereicht hat, wäre ein Sieg gegen Bühlertann wohl eine große Erlösung. Allerdings sind die Gäste gut gestartet und werden sich nicht ausgerechnet beim Vorletzten die Ausgangslage versauen wollen.

Der SV Ingersheim ist eigentlich ganz gut aus den Startlöchern gekommen. Mit fünf Punkten aus den bisherigen vier Partien und einem positiven Torverhältnis sieht es eigentlich ganz gut aus. Mit einem Sieg morgen in Vellberg könnten sich die Mannen um Pascal Gellner, der bereits drei Treffer erzielen konnte, auch deutlich vom Tabellenende lösen.

Sonntag. 30. September, 15 Uhr

Spfr. Leukershausen – FC Langenburg, FC Matzenbach – TSV Crailsheim II,

SV Westgartshausen – TSG Kirchberg, TSV Gerabronn – SV Gründelhardt, Spvgg Hengstfeld – TV Rot am See, TSV Vellberg – SV Ingersheim,

SV Brettheim – SC Bühlertann