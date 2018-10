Fußball Verfolger treffen direkt aufeinander

Frankenhardt / Willi Hermann

Nach dem ersten Drittel der Saison 2018/19 sieht es in der Kreisliga A2 so aus, als ob die Spannung bis zum Rundenende erhalten bleiben könnte. Bezirksliga-Absteiger Kirchberg hat seine anfängliche Souveränität eingebüßt und wurde von Leukershausen und Gründelhardt in der Tabelle überholt. Hinter diesem Trio an der Spitze liegen mit dem starken Aufsteiger Langenburg, Matzenbach und Bühlertann drei Teams mit je 17 Punkten auf der Lauer. Und auch Westgartshausen und Vorjahresvize Gerabronn, die einen Zähler weniger auf dem Konto haben, haben noch gute Chancen auf einen der vorderen Tabellenplätze.

Ingersheim erst dreimal daheim

Ähnlich eng ist das Feld am Tabellenende, wo den TSV Crailsheim II als Elften nur drei Punkte vom Schlusslicht SV Brettheim trennen. Dementsprechend steht auch morgen wieder keine Partie auf dem Spielplan, die nicht in die eine oder andere Richtung für die jeweiligen Kontrahenten ungemein wichtig ist. Tabellenführer Leukershausen steht dabei in Ingersheim auf dem Prüfstand. Wenn man sich hier nur die Tabelle und die Statistik anschaut, sieht es nach einer klaren Sache für den Primus aus, der die meisten Tore erzielt und zusammen mit Kirchberg und Langenburg die wenigsten Gegentreffer kassiert hat. Aber bei genauerem Hinsehen, hat Ingersheim nach neun Spieltagen erst dreimal zu Hause gespielt und dort bei einem Sieg und zwei Unentschieden noch nicht verloren. Zudem hat die Elf um Pascal Gellner am Sonntag in Matzenbach Moral bewiesen und den Gastgebern mit einem Treffer in der Nachspielzeit die erste Heimniederlage beigebracht.

Ganz offensichtlich ist die Spannung im Verfolgerduell zwischen Gründelhardt und Matzenbach. Beide Mannschaften haben ihre Stärken in der Offensive, was die je 21 Treffer, die erzielt wurden, untermauern. Dafür haben beide durchaus Probleme im Verhindern von Toren, was für eine unterhaltsame Partie sorgen könnte.

Unter Druck sind die beiden Kontrahenten in der Partie zwischen dem TSV Gerabronn und dem SV Westgartshausen. Mit je 16 Punkten liegen sie am Ende der vorderen Tabellenhälfte und brauchen den Erfolg, um vorne richtig dabeizubleiben. Neben der gleichen Punktzahl haben sie noch weitere Gemeinsamkeiten. Westgartshausen konnte in der letzten Saison seine Vizemeisterschaft aus dem Jahr davor nicht bestätigen, und auch Gerabronn konnte nach der verpassten Relegation zur Bezirksliga bisher noch nicht ganz an die gute Vorsaison anknüpfen. Zudem steht mit Marcus Hutzenlaub ein Mann an der Gerabronner Seitenlinie, der den Gegner aus seiner Zeit dort mehr als gut kennt.

Wie bei Leukershausen spricht auch in der Partie zwischen Kirchberg und der zweiten Mannschaft des TSV Crailsheim die Papierform klar für die Gastgeber. Allerdings konnte der Bezirksligaabsteiger keine der letzten drei Partien gewinnen. Crailsheim II hängt mit am Tabellenende. Ein Grund hierfür ist sicher, dass fast die Hälfte der bisherigen Spiele mit einem Unentschieden endeten.

Aufsteiger als Favorit

In der Partie zwischen Rot am See und Langenburg haben sicher die Gäste die Favoritenbürde. Auch wenn der Aufsteiger die letzte Konstanz noch vermissen lässt, liegt er in der Spitzengruppe. Für Rot am See setzte es nach dem Sieg im Muswiesenderby zuletzt wieder zwei Niederlagen, aber der deutliche Erfolg in Gerabronn hat bewiesen, dass die Mannen um den fünffachen Torschützen Julian Wacker in der Lage sind, einem Favoriten ein Bein zu stellen.

Ganz im Zeichen des Abstiegskampfs steht die Partie zwischen Vellberg und Hengstfeld. Beide konnten bisher erst eine Partie gewinnen. Vellberg hat aber ein Unentschieden, also einen Punkt, mehr auf dem Konto als die Gäste. Beide Teams haben bisher zwölf Treffer erzielt und bereits mehr als 20 kassiert.

Die Partie zwischen Obersontheim II und Brettheim ist auf den 1. November verlegt.

Sonntag, 28. Oktober, 15 Uhr

TSG Kirchberg – TSV Crailsheim II, TSV Gerabronn – SV Westgartshausen, SV Gründelhardt – FC Matzenbach, SV Ingersheim – Spfr. Leukershausen, TV Rot am See – FC Langenburg, TSV Vellberg – Spvgg Hengstfeld