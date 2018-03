Fußball Verfolger fordern Spitzenteams

Crailsheim / Willi Hermann

Die Kreisliga B3 ist mittlerweile die Spielklasse, die von den ausgetragenen Partien her am weitesten auf einer Linie liegt. Hinter dem FC Langenburg, der, obwohl ihm noch eine Partie fehlt, jetzt an der Spitze liegt, haben alle für den Saisonausgang relevanten Mannschaften 17 Partien ausgetragen. Dabei haben Langenburg, Obersontheim II und Honhardt eine Lücke zum Rest der Liga gerissen.

Mit Stimpfach, Jagstheim und Goldbach ist es wieder ein Trio, das sich noch Hoffnungen nach vorne machen darf. Dies könnte sich allerdings am morgigen Sonntag ändern. Mit Jagstheim und Goldbach stehen gleich zwei der Verfolger gegen Teams aus dem Spitzentrio auf dem Prüfstand. Jagstheim erwartet dabei Primus Langenburg. Die Gastgeber haben den Trainerwechsel von Matthias Strobel zu Jaroslaw Sperlich in der Winterpause gut verkraftet und liegen in der reinen Rückrundentabelle gleichauf mit Goldbach an der Spitze. Aber auch Langenburg ist trotz des Ausrutschers gegen Stimpfach gut aus den Startlöchern gekommen und wird sich die Möglichkeit, sich hier einen Mitkonkurrenten endgültig vom Hals zu schaffen, nicht ohne kräftige Gegenwehr nehmen lassen. Im zweiten Spitzentreffen zwischen Goldbach und Honhardt spricht das Momentum sicher für die Gastgeber. Bei Honhardt ist die Spielsicherheit aus der Hinserie noch nicht wieder da.

Offenes Duell in Großaltdorf

Der TSV Obersontheim II sollte sich in Unterdeufstetten ohne große Probleme durchsetzen, während es für Stimpfach in Onolzheim durchaus eng werden könnte. Absolut offen dürfte das Duell zwischen dem SV Großaltdorf und dem GSV Waldtann sein. Beide Kontrahenten warten noch auf den ersten Erfolg in der zweiten Saisonhälfte.

Beim ESV Crailsheim spricht die Heimstärke für einen Erfolg über Dünsbach II, auch Bühlerzell II ist gegen Kirchberg II sicher Favorit. Im Crailsheimer Stadtderby zwischen Altenmünster II und Tiefenbach entscheidet die Tagesform.

Sonntag, 25. März, 13 Uhr

VfR Altenmünster II – SV Tiefenbach, Spfr. Bühlerzell II – TSG Kirchberg II

Sonntag, 25. März, 15 Uhr

VfB Jagstheim – FC Langenburg, TSV Unterdeufstetten – TSV Obersontheim II, TSV Goldbach – FC Honhardt, SV Onolzheim – SSV Stimpfach, ESV Crailsheim – TSV Dünsbach II, SV Großaltdorf – GSV Waldtann