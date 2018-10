Fußball Verdienter 2:0-Sieg des TSV Gaildorf

Gaildorf / Jürgen Kleinhans

Der Sieg des TSV Gaildorf gegen Bibersfeld war völlig verdient.Ein wahres Feuerwerk spulten die Einheimischen in der ersten Hälfte ab. Die Zuschauer sahen eine dominierende TSV-Truppe mit vielen Tormöglichkeiten. Der Gast hatte dabei das Glück des Tüchtigen, dass er nicht schon zur Pause mit einer „Packung“ zum Pausensprudel das Spielfeld verlassen musste. Im Gefühl des sicheren Sieges spulte dann der TSV Gaildorf souverän und kräftesparend die zweite Spielhälfte ab.

Zum Spielverlauf: Es dauerte fast eine Viertelstunde, bis die Bleichwiesenelf auf Touren kam, aber dann richtig. Mit viel Druck und guten Kombinationen trumpften die Einheimischen auf, und Adam Wilczynski und Georgios Koukouliatas hatten in der 15. und 16. Minute die Chance zu einer Führung vergeben. Doch in der 17. Minute war es so weit: Philipp Peredo Cruz gelang der 1:0-Führungstreffer. Es folgte weiterhin der Einbahnstraßenfußball in Richtung des SC Bibersfeld. So erspielten sich die Gastgeber zwischen der 20. und 37. Minute sage und schreibe fünf glasklare Torchancen heraus. Doch selbst aus einer Entfernung von einem Meter landete das Runde nicht im Eckigen. Die Ausnahme dieser vergebenen Möglichkeiten bildete ein toller Flankenlauf von Philipp Peredo Cruz, dessen Vorlage Georgios Koukouliatas mit einem Flugkopfball zum 2:0 (35.) vollendete. Im Gefühl des sicheren Sieges konnte dann der TSV Gaildorf in der zweiten Spielhälfte den Fuß vom Gaspedal nehmen.

TSV Gaildorf: Nikolaos Koukaras, David Braxmaier, Dominik Reisenbüchler, Tom Zecha, Anatoli Schneider, Tobias Kleinhans, Georgios Koukouliatas, Adam Wilczynski, Luca Strenger, Philipp Peredo Cruz, Athanasios Thomos, Marius Strohmeier, Fabian Kleinhans, Alexander Köngeter, Mario Kette­mann.