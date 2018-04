Fußball Unterrot vor der Stunde der Wahrheit

Birkmannsweiler / Hans Buchhofer

In der Fußball-Bezirksliga Rems-Murr sind morgen zwei Spiele anberaumt. Der FSV Waiblingen erwartet den SV Remshalden. Beide Mannschaften haben unterschiedliche Ziele. Die Waiblinger kämpfen gegen den Abstieg und der SV Remshalden will seine Chancen auf Platz 1 oder 2 wahren. Auch der TSV Oberbrüden kämpft im Heimspiel gegen den TSV Nellmersbach gegen den Abstieg. Der Gast zeigte am Sonntag bei der TSG Backnang II Schwächen. So käme ein Sieg der Platzherren nicht ganz überraschend.

In der Kreisliga A2 Rems-Murr werden heute vier und morgen noch ein Spiel nachgeholt. Heute erwartet der FC Oberrot den abstiegsgefährdeten TSV Althütte. Da bei den Oberrotern am Sonntag beim Remis beim TSC Murrhardt ein gewisser Aufschwung zu spüren war, sind die Rollen klar verteilt. Die Oberroter sind Favorit und wollen endlich wieder siegen.

Jetzt zählt jeder Punkt

Die SKG Erbstetten will zu Hause gegen den TSV Lippoldsweiler Punkte gegen den Abstieg sammeln. Der Gast hinterließ in Unterrot einen guten Eindruck. Für die Fußballer der Spielvereinigung schlägt in Birkmannsweiler die Stunde der Wahrheit. Die Spvgg muss beim ebenfalls gefährdeten Gegner unbedingt gewinnen, um endlich ein wenig Abstand nach unten zu gewinnen. Geht auch dieses Spiel verloren, wird die Luft für Unterrot sehr dünn. Der FV Sulzbach/Murr will nach dem Sieg in Fichtenberg zu Hause gegen den FSV Weiler den nächsten Schritt in Sachen Klassenerhalt erreichen. Morgen schlägt auch für die SK Fichtenberg im Heimspiel gegen die SVG Kirchberg/Murr die Stunde der Wahrheit. Die Gäste sind ebenfalls noch nicht gerettet und werden sich mit aller Macht wehren. Eines ist klar: Geht auch dieses Spiel verloren, sieht es für die SKF düster aus.

In der Kreisliga B2 Rems-Murr standen sich schon gestern der VfR Murrhardt II und der TSV Bad Rietenau gegenüber. Heute werden drei Spiele ausgetragen. Der TAHV Gaildorf gastiert beim SC Fornsbach und muss gewinnen, um den Anschluss nach vorne nicht zu verlieren. Die Gastgeber konnten seither im Angriff nicht überzeugen. In Kirchenkirnberg kommt es zum Derby gegen den TSV Sulzbach-Laufen II, der am Sonntag beim SV Kaisersbach II in einem verkürzten Spiel knapp verlor. Schließlich erwarten noch die Sportfreunde aus Großerlach den SV Kaisersbach II und wollen ihre gute Leistung vom Remis gegen Kleinaspach wiederholen.

In der Kreisliga B5 erwartet heute die zweite Mannschaft der Sportkameradschaft Fichtenberg die SVG Kirchberg/Murr II. Die Rollen sind klar verteilt: Die Kirchberger sind Tabellenführer und die Platzherren Tabellenvorletzter. Der FC Welzheim II spielt gegen den SV Allmersbach III, der um seinen fünften Rang bangen muss. Morgen spielt noch der FC Oberrot II gegen den TSV Alt­hütte II und hofft gegen den Tabellennachbarn auf einen Sieg.