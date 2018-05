Fußball-Kreisliga A2 Unterrot muss absteigen

Fichtenberg / Michael Busse

Im Kellerduell der A2 Rems-Murr können sich die Gastgeber im Rottalderby unerwartet deutlich mit 4:1 gegen ihre Gäste durchsetzen.

Im Spiel der SK Fichtenberg gegen die Spvgg Unterrot konnte sich die Heimelf mit 4:1 durchsetzen. Die Spvgg Unterrot steigt somit ab, die SKF könnte noch von einem Aufstieg des SV Allmersbach 2 (Kreisliga B3) profitieren und in die Relegation einziehen. Jannik Fritz brachte die Zuschauer zum ersten Mal zum Raunen, als er einen langen Ball an Steffen Schürg vorbeisetzte und um Zentimeter scheiterte (2.). Unterrot hatte hingegen Pech, als Fichtenbergs Dennis Wahl eine missglückte Flanke von Patrick Abel an die Latte bugsierte (6.). Zuvor hatte Jannik Paxian Pech mit einem Schuss an den Innenpfosten (5.).

Paxian sorgte dafür wenig später für die Führung (9.) und entfachte großen Jubel unter den Zuschauern. Unterrot hatte erneut kein Glück, als Fichtenbergs Dennis Wahl eine scharfe Hereingabe fast mit einem Eigentor beendete – Latte! Unterrots Torspieler Steffen Schürg konnte sich auszeichnen, als die SKF nach einem Eckball konterte und Jannik Fritz um Haaresbreite scheiterte (33.). Nach der Halbzeitpause hatte die Spielvereinigung das Zepter in der Hand – jedoch nicht lange. Nichtsdestotrotz markierte Janek Mangold nach einem Eckball den Ausgleich (49.) und sorgte für kurzzeitige Furore. Dem energischen Treiben der Gäste setzte Alexander Ruhl ein Ende, als er einen von ihm vergebenen Strafstoß zum Torerfolg umwandelte (59.). SKF-Kapitän Jannik Paxian machte kurz darauf alle Unterroter Hoffnungen zunichte, eroberte das Spielgerät, versetzte Torspieler Steffen Schürg und schob zum viel umjubelten 3:1 ein (62.). In der Phase, in der die Spielvereinigung nachsetzen wollte, drosch Andreas Rosenau das Leder per sehenswertem Volleyschuss in die Unterroter Maschen und setzte dem Kampf um den Derbysieg ein Ende (71.). In der Schlussphase musste Fichtenbergs ehemaliger Spieler Alexandru Copandean mit der Ampelkarte das Feld verlassen, da er Jannik Paxian nur per Foul im Strafraum vom Ball trennen konnte – dieser war dabei jedoch schon im Toraus. SKF-Keeper Marco Ammon vergab den fünften SKF-

Elfmeter in Serie. Die letzte Möglichkeit der Partie hatte Lukas Fritz, als er Unterrots Co-Trainer Patrick Abel narrte und an der Latte scheiterte (87.). Jetzt hofft man bei der SKF noch auf die Relegationschance, um dem Abstieg zu entgehen.