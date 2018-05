Fußball Untergröningen greift nach dem Titel

Schechingen / Hans Buchhofer

Der Zweikampf um den Titel in der Fußball-Kreisliga B2 Kocher-Rems kann am drittletzten Spieltag entschieden werden. Derzeit führt die Spielgemeinschaft (SGM) von Hohenstadt und Untergröningen mit sechs Punkten vor dem TSV Bartholomä. Sollte die SGM morgen ihr Spiel beim FC Schechingen II gewinnen, könnte der TSV Bartholomä mit einem Sieg in Hussenhofen in den restlichen zwei Spielen zwar theoretisch mit der SGM nach Punkten gleichziehen, wenn diese die letzten beiden Spiele verlieren würde. Doch das ist graue Theorie.

Realistisch betrachtet kann die SGM Hohenstadt/Untergröningen morgen schon den Titel feiern, wenn das Spiel in Schechingen gewonnen wird. Dazu kommt noch, dass der TSV Bartholomä beim Tabellendritten SV Hussenhofen noch längst nicht gewonnen hat. Der Gastgeber hat erst zwei Heimspiele verloren.

Der SV Lautern erwartet den TSV Heubach II und kann bei einer Niederlage von Hussenhofen diesen vom dritten Platz verdrängen. Für die restlichen Mannschaften geht es nur noch um Verschiebungen im Mittelfeld oder im Schlussdrittel.

Frickenhofen auf Platz 6

Die zweite Mannschaft des VfL Iggingen gastiert beim Vorletzten FC Mögglingen II und dürfte mit einem Sieg endgültig den fünften Rang in der Tabelle gesichert haben. Der FC Eschach ist klarer Favorit im Heimspiel gegen den TV Heuchlingen II und der SV Frickenhofen möchte beim TSV Böbingen II seinen sechsten Auswärtssieg erringen und damit in dieser Runde den sechsten Rang absichern. Ruppertshofen schließlich hofft bei der Reserve des FC Durlangen auf den vierten Auswärtssieg.