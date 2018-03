Fußball Unterdeufstetten rutscht böse aus

Langenburg / Von den Vereinen

TSV Unterdeufstetten – Spfr. Bühlerzell II 1:8 (0:4)

Tore: 0:1 Stephan Kurz (13.), 0:2 Anthony Riek (43.), 0:3 Timo Müller (44.), 0:4 Matthias Stöcker (45.), 1:4 Sepp-Sven Angerer (53.), 1:5, 1:6 Anthony Riek (60., 61.), 1:7 Matthias Ludewig (82.), 1:8 Arthur Hild (84.)

FC Langenburg – TSG Kirchberg II 4:0 (3:0)

Tore: 1:0 Sven Fernsler (2.), 2:0 Semih Dalyanci (20.), 3:0 Marvin Blind (36.), 4:0 André Beyer (82.)

Das Spiel war keine zwei Minuten alt ehe Sven Fernsler nach feinem Pass in die Tiefe den Führungstreffer markierte. In der Folgezeit entwickelte sich ein Spiel, das durch Standards aus dem Halbfeld geprägt war. Folgerichtig war es ein Freistoß von Spielertrainer Semih Dalyanci, der unter gütiger Mithilfe des Gästekeepers den Weg ins Tor fand. Langenburg machte das Spiel, traf im letzten Drittel jedoch zu oft die falschen Entscheidungen, sodass die Vorentscheidung auf sich warten ließ. Nach einer schönen Kombination auf schwierigem Geläuf war es Marvin Blind vorbehalten, zum 3:0 einzunetzen. Die wenigen Vorstöße der Gäste wurden im Mannschaftsverbund der „Gelb-Roten“ bereits frühzeitig vereitelt. In der zweiten Hälfte verwaltete der FC Langenburg nur noch das Ergebnis nach bester „Beamtenart“, wodurch Großchancen lange Mangelware blieben.

ESV Crailsheim – SV Onolzheim 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Darius Mirhai Ursachi (68.)

Besser ins Spiel fanden die Gäste und kamen zu guten Gelegenheiten. Mitte der ersten Hälfte war die Partie dann relativ ausgeglichen mit wenig Höhepunkten auf beiden Seiten. Den besseren Start nach dem Seitenwechsel erwischten die Gastgeber und gingen durch Darius Mirhai Ursachi in Führung. Nun wurden die Onolzheimer wieder stärker, aber alles Anrennen brachte nicht mehr den möglichen Punktgewinn.

Kreisliga B4: SGM Westernhause II – TSV Schrozberg

0:2 (0:0)

Tore: 0:1, 0:2 Torsten Weller (60., 76.)