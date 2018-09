Fußball Unterdeufstetten mit treffsicheren Offensivkräften

Crailsheim / Willi Hermann

In der Kreisliga B3 konnte der SV Tiefenbach etwas unerwartet seine bisherigen Partien relativ souverän für sich entscheiden und führt damit die Tabelle nach dem Volksfestwochenende vor dem FC Honhardt an.

Die ganz große Überraschung in dieser Spielzeit ist bisher aber sicher der TSV Unterdeufstetten, der, hinter den morgen spielfreien Jagstheimern, aber vor den Meisterschaftskandidaten Goldbach und dem morgigen Gegner Stimpfach, auf dem vierten Tabellenplatz rangiert. Die Gastgeber stellen zudem bisher mit 13 Treffern die gefährlichste Offensive. Vor allem in den beiden Heimspielen zeigten sie sich mit neun Treffern in Schusslaune. Mit Spielertrainer Martin Rokowski, Domenik Meier, und Ioan-Mihai Barna haben bereits drei Spieler drei Tore erzielt. Stimpfach hatte bisher nur in Goldbach das Nachsehen und kommt mit der Empfehlung eines Sieges über Jagstheim ins Crailsheimer Oberland.

Crailsheimer Derby

Interessant wird auch das Crailsheimer Vorstadtderby zwischen Onolzheim und Primus Tiefenbach. Die Gastgeber haben nach ihren drei gespielten Partien eine ausgeglichene Bilanz und sind seit ihrer Auftaktniederlage in Großaltdorf ungeschlagen. Bei Tiefenbach zeigt sich Giorgi Toroshelidze schon wieder in Torlaune. Er führt die Torschützenliste mit fünf Treffern an. Bei Onolzheim hat Jan Stillhammer, der bisher viermal erfolgreich war, mehr als die Hälfte aller Tore seiner Elf erzielt.

Der GSV Waldtann liegt nach der Niederlage in Tiefenbach mittlerweile leicht hinter den eigenen Hoffnungen zurück und ist dementsprechend in der Partie gegen den Tabellenzweiten Honhardt unter Zugzwang. Beide Kontrahenten haben erst vier Gegentore kassiert, allerdings waren die Gäste mit zwölf erzielten Treffern in der Offensive bisher wesentlich effektiver.

Schwer einzuschätzen sind die Bezirksliga-Reservisten aus Dünsbach. Sowohl auf der Haben-, als auch auf der Sollseite ist ihr Torverhältnis bereits im zweistelligen Bereich. Meisterschaftskandidat Goldbach ist sicher Favorit, darf die Gastgeber aber auf keinen Fall unterschätzen.

Offene Partie

Absolut offen ist die Partie zwischen Großaltdorf und Satteldorf II. Die Gäste um Spielertrainer Antonio Fernandez-Martinez, der auch schon vier Treffer auf seinem Konto hat, mussten bereits erkennen, dass die Trauben in der Kreisliga B3 hoch hängen können.

Die einzige Mannschaft ohne Punkte ist mittlerweile der ESV Crailsheim, das soll sich im Heimspiel gegen Neuling Ilshofen III ändern.

Sonntag, 13 Uhr

TSV Dünsbach II – TSV Goldbach

Sonntag, 15 Uhr

TSV Unterdeufstetten – SSV Stimpfach, KSG Ellrichshausen – VfR Altenmünster II, SV Onolzheim – SV Tiefenbach, GSV Waldtann – FC Honhardt, ESV Crailsheim – TSV Ilshofen III, SV Großaltdorf – Spvgg Satteldorf II