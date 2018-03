Fußball Ungewohnter Untergrund für den FC

Schwäbisch Hall / Hartmut Ruffer

Es ist nur Statistik, aber eine, die den Sportfreunden gefällt: Der FC Albstadt ist der Lieblingsgegner der Haller, seit 2013 gab es keine Niederlage mehr. „Ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, gegen Hall gewonnen zu haben“, meint FC-Trainer Alexander Eberhart. Andererseits stehen die Chancen für Albstadt so gut wie selten zuvor, diese Serie zu beenden. Zum einen hat der FC mit 24 Punkten doppelt so viele Zähler wie die Sportfreunde, zum anderen sind die Männer von der Alb hervorragend ins Fußballjahr 2018 gestartet: drei Spiele, davon zwei Siege und ein Unentschieden.

„Ein Grund dafür ist, dass wir im Winter unseren Kader aufgestockt haben“, berichtet Alexander Eberhart. Sereg Bagli kehrt nach einem halben Jahr zurück, zudem verstärken Stefan Jovanovic und Marco Sumser den FC. Stürmer Philipp Rumpel ist quasi ein Neuzugang, da er ein halbes Jahr wegen eines Kreuzbandrisses pausieren musste.

„Keine Übermannschaft“

Auch wenn es beim FC Albstadt derzeit läuft, erstarrt Petar Kosturkov nicht vor Ehrfurcht. „Albstadt ist stark, aber keine Übermannschaft. Klar ist aber auch, dass es keine einfachen Aufgaben für uns gibt.“ Kosturkov war unter der Woche nicht nur als Trainer, sondern auch als Psychologe gefragt. Das 2:2 gegen Sindelfingen hatte er mit der Mannschaft intensiv aufgearbeitet, die Fehler per Video analysiert. „Dennoch war nicht alles schlecht.“ Mit Einzelgesprächen versucht Kosturkov das Selbstvertrauen der Mannschaft zu stärken.

Gespielt wird auf Naturrasen. Etwas, das für Albstadt ungewohnt ist. „Wir konnten nur auf Kunstrasen trainieren. Unsere Stadt liegt zwischen 730 und 910 Meter über dem Meeresspiegel. Da ist der Winter meist härter“, so Eberhart. Zum Vergleich. Die höchste Erhebung Schwäbisch Halls ist der Einkorn mit 510 Meter über Normalnull. „Am Dienstag lag im Stadion kein Schnee mehr. Zudem ist der Rasen in einem besseren Zustand als gegen Sindelfingen“, meint Kosturkov, der auf Steffen Engelhardt (Rotsperre) und Adam Wilczynski verzichten muss. Der Mittelfeldmann trainierte gestern immerhin erstmals wieder mit dem Ball. Shelby Printemps, der in Leinfelden-Echterdingen wegen muskulären Problemen gefehlt hätte, ist wieder im Kader. Der FC Albstadt reist mit seinem kompletten Kader an.

Info Sportfreunde Hall – FC Albstadt, Samstag, 14 Uhr