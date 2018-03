Fußball Über Ostern wird nachgeholt

Willi Hermann

Mit der heutigen Partie zwischen Gerabronn und Westgartshausen geht der Nachholmarathon in der Kreisliga A2 in die nächste Runde. Dabei gehören die beiden Akteure zu den Teams, die mit 17 ausgetragenen Partien eigentlich ganz gut im Plan liegen. Gründelhardt mit erst 13 und Matzenbach mit 14 Spielen liegen deutlich weiter hinter dem Spielplan zurück.

Gerabronn liegt derzeit immer noch auf dem zweiten Tabellenplatz, den die „Moles“ letztes Jahr am Ende der Runde belegt haben. Nach dem Unentschieden gegen die aus dem Landesligakader verstärkten Satteldorfer sind die Verfolger Matzenbach, Gründelhardt und Leukershausen aber wieder in Schlagdistanz. Von daher ist der Gerabronner Ärger darüber, dass Satteldorf am Sonntag gegen Gründelhardt gar nicht erst angetreten ist, nachvollziehbar.

Am regulären Spieltag am Ostersamstag können die Schützlinge von Volker Beck dann im direkten Duell gegen Gründelhardt die Verhältnisse vielleicht wieder etwas zurechtrücken. Im Hinspiel konnte Fabian Geier mit einem Treffer in der 90. Minuten noch einen Punkt für den Bezirksligaabsteiger retten.

Primus erwartet Schlusslicht

Tabellenführer Ilshofen II dürfte auf eigenem Platz gegen das abgeschlagene Schlusslicht aus Ellrichshausen kaum in Bedrängnis kommen. Einen Tick schwieriger wird es sicher für Matzenbach und Leukershausen, die es zwar ebenfalls mit Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte zu tun haben, aber reisen müssen. Sowohl Brettheim, das Matzenbach erwartet, als auch Vellberg, wo Leukershausen hin muss, haben 14 Punkte und damit nur drei Zähler Vorsprung auf den voraussichtlichen Relegationsplatz. Dementsprechend werden sie sich ins Zeug legen, um den Abstand nach hinten zu vergrößern.

Für Aufsteiger Ingersheim als Vorletzten gilt es gegen Hengstfeld wieder Boden auf die spielfreien Satteldorfer gut zu machen. Allerdings hat Hengstfeld auswärts fast doppelt so viele Punkte geholt, wie auf eigenem Platz.

Bei den Nachholspielen am Ostermontag steht dann mit dem Duell zwischen Gründelhardt und Matzenbach das nächste richtungsweisende Verfolgerduell auf dem Spielplan. Leukershausen steht gegen Hengstfeld auf dem Prüfstand und Satteldorf II muss gegen Bühlertann versuchen, sich noch weiter vom Kellerduo Ellrichshausen und Ingersheim abzusetzen.

Donnerstag, 29. März, 18.30 Uhr

TSV Gerabronn – SV Westgartshausen

Samstag. 31. März, 15.30 Uhr

TSV Gerabronn – SV Gründelhardt, TSV Ilshofen II – KSG Ellrichshausen, SV Brettheim – FC Matzenbach, SV Ingersheim – Spvgg Hengstfeld, TSV Vellberg – Spfr. Leukershausen

Montag, 2. April, 15 Uhr

SV Gründelhardt – FC Matzenbach, KSG Ellrichshausen – SV Ingersheim, Spfr. Leukershausen – Spvgg Hengstfeld, Spvgg Satteldorf II – SC Bühlertann